Красивая легенда или орудие пыток: зачем построили Лабиринт Минотавра

23 марта 1900 года ученые-археологи нашли остатки Лабиринта — дворца Минотавра, того самого, в котором, если верить древнегреческим мифам, обитал кровожадный полубык-получеловек. Что нашли в греческом лабиринте и существовал ли Минотавр на самом деле — в материале altapress.ru.

Легенда Лабиринта Минотавра

По мифу о Тесее и Минотавре, из Аттики на остров Крит каждые 9 лет отправляли по 7 девушек и 7 юношей. Верная гибель в стенах лабиринта ждала их в отместку за смерть сына Кносского царя Миноса, по имени Андрогея. Все 14 человек отправлялись в качестве жертвоприношения Минотавру — кносскому чудовищу с туловищем человека и головой быка. Минотавр, который появился на свет в результате любви жены царя Миноса к быку, был заперт в лабиринте Гераклом. На корм зверю в лабиринт обычно «свозили» преступников.

Тесей стал настоящим афинским героем, потому что смог освободить жителей города от страшной «дани». Он оказался среди семерых юношей отправившихся на остров в качестве подношения зверю. С помощью кносской царевны Ариадны, ему удалось его одолеть ужасное существо и спасти народ Аттики.

Легенда неоднократно подвергалась анализу историков. Сейчас многие ученые настаивают на том, что миф о Тесее и Минотавре был выгоден самим афинянам. Тогда их территории были не настолько развиты, «великий подвиг «в невероятной степени возвышал жителей государства. Пристрастия жителей Крита к быкам никто не отрицает — представители грубого рогатого скота почитались на уровне священных животных, а историю считают еще одним подтверждением ритуалов подношений, существовавших в те времена. Британский археолог Карина Гринстоун, участвовавшая в одной из экспедиций во дворец, считает иначе, сообщают «Аргументы и факты». Она уверена в том, что Минотавр действительно существовал и он был не один.

Карина Гринстоун,

британский археолог:

<…> в 1798 году на Крите обнаружили три захоронения, благодаря чему можно сделать вывод — Минотавров было <…> несколько десятков. В могилах покоились человеческие скелеты: на месте головы у мертвецов лежал <…> бычий череп.

Древнегреческий философ Плутарх, посвятивший свои труды жизни Тесея, был убежден, что характер кровожадного Минотавра был создан в мифах по образу одного из приближенных царя Миноса. А именно неким отголоском жестокого нрава начальника его стражи по имени Тавр. Свой характер тот проявлял в боях с пленными в лабиринте. Юношей, прибывавших из Афин в качестве платы царю, заставляли участвовать в состязании, в котором главным противником был Тавр. Тесей, сын афинского царя, его одолел и освободил родину от уплаты дани. Легенды о чудовище с диким нравом и головой быка (возможно, Тавр был в маске или шлеме) породил суровый нрав побежденного.

Критские фрески, найденные на острове, позволили ученым сделать вывод о существовании особого ритуала-жертвоприношения. Его именовали «бычьей пляской». Действо представляло собой подобие современной корриды, но куда кровожаднее.

Как нашли Лабиринт дворец Минотавра

Английский ученый-археолог Артур Эванс с детства верил в то, что история про Минотавра — не вымысел, пишет Маргалит Фокс в своей книге «Тайна лабиринта. Как была прочитана забытая письменность».

В сознательном возрасте Эванс начал вплотную изучать вопрос о возникновении Греции. В то время внушительных теорий о происхождении древней цивилизации не было, что еще больше его заинтересовало. Эванс пытался найти связь между Грецией и Микенами, но понимал, что без письменных источников работа всей его жизни рано или поздно зайдет в тупик. Именно их он решил найти на территории около пятисот тысяч квадратных метров.

Древний город Кносс на острове Крит Altapress.ru

Уже на первый день раскопок, 23 марта 1900 года, ему удалось обнаружить остатки Лабиринта — дворца Минотавра. Это случилось спустя буквально несколько часов с начала исследовательских работ недалеко от Кносса, пишет «Вокруг Света».

Спустя еще несколько лет непрекращающихся экспедиций ученым удалось окончательно раскопать дворец Минотавра. Сотни комнат, парадные лестницы, кладовые, ремесленные мастерские, а еще уникальные системы водоснабжения. Трудно поверить, но здание, построенное 2000−1650 лет до нашей эры, имело туалеты с системами слива.

На территории критского дворца ученые нашли фреску, на которой изображено упомянутое выше состязание Минотавра и Тесея. Нашли и изображения привычного для нас лабиринта — в виде двух спиральных витков и открытой сверху площадки по центру.

Уникальная постройка представляет собой скопление множества комнат и залов — идеально подходит под описание того самого лабиринта. Однако, и тут существуют расхождения — некоторые исследователи сходятся во мнении о том, что Кносский дворец построен намного позже мифического лабиринта.

Как исчезла миннойская цивилизация

Историки связывают гибель цивилизации с извержением вулкана Санторин между 1645 и 1500 годами до нашей эры. Кратер вулкана «провалился» после извержения, в результате этого образовалась гигантская воронка. Жерло вулкана заполнилось водой, а затем произошло ее испарение и мощнейший взрыв — силой, образовавшей цунами высотой 100−200 метров.

Но главной причиной стал пепел. Исследователям удалось обнаружить на морском дне пласты пепла до одного метра в высоту — следы извержения вулкана Санторин. Тонны пепла развеялись по территории острова и на долгое время сделали жизнь там невозможной.