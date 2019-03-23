Красивая легенда или орудие пыток: зачем построили Лабиринт Минотавра

Легенда Лабиринта Минотавра
По мифу о Тесее и Минотавре, из Аттики на остров Крит каждые 9 лет отправляли по 7 девушек и 7 юношей. Верная гибель в стенах лабиринта ждала их в отместку за смерть сына Кносского царя Миноса, по имени Андрогея. Все 14 человек отправлялись в качестве жертвоприношения Минотавру — кносскому чудовищу с туловищем человека и головой быка. Минотавр, который появился на свет в результате любви жены царя Миноса к быку, был заперт в лабиринте Гераклом. На корм зверю в лабиринт обычно «свозили» преступников.
Тесей стал настоящим афинским героем, потому что смог освободить жителей города от страшной «дани». Он оказался среди семерых юношей отправившихся на остров в качестве подношения зверю. С помощью кносской царевны Ариадны, ему удалось его одолеть ужасное существо и спасти народ Аттики.
Легенда неоднократно подвергалась анализу историков. Сейчас многие ученые настаивают на том, что миф о Тесее и Минотавре был выгоден самим афинянам. Тогда их территории были не настолько развиты, «великий подвиг «в невероятной степени возвышал жителей государства. Пристрастия жителей Крита к быкам никто не отрицает — представители грубого рогатого скота почитались на уровне священных животных, а историю считают еще одним подтверждением ритуалов подношений, существовавших в те времена. Британский археолог Карина Гринстоун, участвовавшая в одной из экспедиций во дворец, считает иначе, сообщают «Аргументы и факты». Она уверена в том, что Минотавр действительно существовал и он был не один.
Карина Гринстоун,
британский археолог:
<…> в 1798 году на Крите обнаружили три захоронения, благодаря чему можно сделать вывод — Минотавров было <…> несколько десятков. В могилах покоились человеческие скелеты: на месте головы у мертвецов лежал <…> бычий череп.
Древнегреческий философ Плутарх, посвятивший свои труды жизни Тесея, был убежден, что характер кровожадного Минотавра был создан в мифах по образу одного из приближенных царя Миноса. А именно неким отголоском жестокого нрава начальника его стражи по имени Тавр. Свой характер тот проявлял в боях с пленными в лабиринте. Юношей, прибывавших из Афин в качестве платы царю, заставляли участвовать в состязании, в котором главным противником был Тавр. Тесей, сын афинского царя, его одолел и освободил родину от уплаты дани. Легенды о чудовище с диким нравом и головой быка (возможно, Тавр был в маске или шлеме) породил суровый нрав побежденного.
Критские фрески, найденные на острове, позволили ученым сделать вывод о существовании особого ритуала-жертвоприношения. Его именовали «бычьей пляской». Действо представляло собой подобие современной корриды, но куда кровожаднее.
Как нашли Лабиринт дворец Минотавра
Английский ученый-археолог Артур Эванс с детства верил в то, что история про Минотавра — не вымысел, пишет Маргалит Фокс в своей книге «Тайна лабиринта. Как была прочитана забытая письменность».
В сознательном возрасте Эванс начал вплотную изучать вопрос о возникновении Греции. В то время внушительных теорий о происхождении древней цивилизации не было, что еще больше его заинтересовало. Эванс пытался найти связь между Грецией и Микенами, но понимал, что без письменных источников работа всей его жизни рано или поздно зайдет в тупик. Именно их он решил найти на территории около пятисот тысяч квадратных метров.
Уже на первый день раскопок, 23 марта 1900 года, ему удалось обнаружить остатки Лабиринта — дворца Минотавра. Это случилось спустя буквально несколько часов с начала исследовательских работ недалеко от Кносса, пишет «Вокруг Света».
Спустя еще несколько лет непрекращающихся экспедиций ученым удалось окончательно раскопать дворец Минотавра. Сотни комнат, парадные лестницы, кладовые, ремесленные мастерские, а еще уникальные системы водоснабжения. Трудно поверить, но здание, построенное 2000−1650 лет до нашей эры, имело туалеты с системами слива.
На территории критского дворца ученые нашли фреску, на которой изображено упомянутое выше состязание Минотавра и Тесея. Нашли и изображения привычного для нас лабиринта — в виде двух спиральных витков и открытой сверху площадки по центру.
Уникальная постройка представляет собой скопление множества комнат и залов — идеально подходит под описание того самого лабиринта. Однако, и тут существуют расхождения — некоторые исследователи сходятся во мнении о том, что Кносский дворец построен намного позже мифического лабиринта.
Как исчезла миннойская цивилизация
Историки связывают гибель цивилизации с извержением вулкана Санторин между 1645 и 1500 годами до нашей эры. Кратер вулкана «провалился» после извержения, в результате этого образовалась гигантская воронка. Жерло вулкана заполнилось водой, а затем произошло ее испарение и мощнейший взрыв — силой, образовавшей цунами высотой 100−200 метров.
Но главной причиной стал пепел. Исследователям удалось обнаружить на морском дне пласты пепла до одного метра в высоту — следы извержения вулкана Санторин. Тонны пепла развеялись по территории острова и на долгое время сделали жизнь там невозможной.