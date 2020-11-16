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Лаборатории для тестирования на ковид докупят на Алтае

Несколько лабораторий дополнительно закупят в Республике Алтай для оперативной обработки тестов на коронавирус, стало известно на заседании оперативного штаба региона. На Алтае не хватает мощности для этого и с тестированием происходят задержки.

Ученые. Исследования. Анализы.
Ученые. Исследования. Анализы.
CC0

ПЦР-лаборатория для проведения тестов на коронавирус готовят на базе нового хирургического корпуса республиканской детской больницы, еще одна лаборатория — в кожно-венерологическом диспансере, аналогичное оборудование купят для Кош-Агачской районной больницы

Глава Алтая Олег Хорохордин поручил проработать вопрос закупки еще нескольких лабораторий для того, чтобы тесты обрабатывались максимально оперативно.

«В настоящее время из-за нехватки мощностей в этом направлении наблюдаются определенные задержки», — говорится в сообщении правительства.

Всего в республике развернули 615 коек, из них 365 занято. В Республике Алтай с начала пандемии заболело 9 623 человека.

На борьбу с коронавирусом регион получил более 5,8 млрд рублей.

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