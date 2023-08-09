Лада Дэнс готовит многомиллионный иск после ДТП, в котором серьезно пострадала

Напомним, артистка попала в жуткую аварию в такси вечером 5 августа.
Ей диагностировали черепно-мозговую травму. После у звезды начался отек мозга - сейчас она находится в остром посттравматическом периоде.
Концертный директор певицы сообщил, что иск уже готов, его должны направить в суд 9 августа.
Экспертиза в то же время, по словам представителя артистки, подтвердила, что водитель был в адекватном состоянии в момент ДТП. Однако транспортная компания не обеспечила должны мер безопасности, уже выявили нарушения.
Близким запретили связываться с Ладой Дэнс из-за плохого самочувствия. Ей сделали вторую операцию на лице, стремясь свести на нет порезы и разрывы после происшествия. Но певице после операции стало хуже из-за лекарств.
Ранее в Алтайском крае произошло жесткое ДТП с участием двух грузовиков.