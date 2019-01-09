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Жизнь
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Лаос подарил России 30 танков Т-34

Три десятка танков Т-34 в полностью исправном состоянии прибыли в Россию из Лаоса, где до недавнего времени они стояли на вооружении, сообщает ТАСС.

Танк Т-34 в Барнауле.
Танк Т-34 в Барнауле.
Михаил Хаустов

Технику перевезли по морю до Владивостока. Далее по железной дороге танки доставят в Московскую область, в Наро-Фоминск. Их планируют использовать на парадах Победы в разных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок фильмов о Великой Отечественной войне.

О возвращении образцов легендарных советских танков с руководством Лаоса в январе 2018 года договорился министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Т-34 считается лучшим танком своего времен. Он установил «десяток рекордов, которые, видимо, уже никогда не удастся превзойти», сообщили в минобороны Среди них — достижение по массовости выпуска. С 1940 по 1946 год было выпущено более 58 тыс. единиц этой машины. Однако сейчас действующих образцов осталось очень мало.

В действующую же армию поступят 450 новых единиц бронетехники, сообщили в минобороне. Это будут танки Т-72Б3М, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ. Темпы перевооружения позволят довести долю современных образцов вооружения и военной техники Сухопутных войск к исходу 2020 года до 70%, заявили в ведомстве.

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