Лапка на миллион. Как жительница Алтая продала машину, чтобы вывести новую породу кошек – исторический фоторепортаж

В России до сих пор существует немного питомников, где разводят каракетов – редкий гибрид домашней кошки и дикого каракала. В 2017 году altapress.ru побывал в частном питомнике «Престиж » в поселке Фирсова Слобода и узнал, как барнаульцы участвуют в создании новой, очень дорогой породы.

Эксперт по кошкам международной категории и генетик по образованию Инна Домбровская, узнав о каракетах, решила попробовать вывести породу сама. В 2016 году заводчица продала машину, чтобы купить кошку за 1 млн рублей, и прославилась на всю страну.

«Цены такой не ожидала, честно скажу. Муж сказал: «Ну, продай машину». Разумеется, не всерьез — ну какой нормальный человек продаст автомобиль ради кошки? Но такие люди есть, и я это сделала», - рассказывала Инна.

Ей было страшно: и сумма немаленькая, и кошка могла оказаться бесплодной. Но Инне повезло: кошка родила трех котят. Правда, мальчиков, которые мало интересовали заводчиков: самцы каракетов бесплодны до пятого поколения. Но даже такие малыши стоят 100 тыс. рублей.

Фотокорреспондент Анна Зайкова запечатлела на снимках Джинни, Баунти, Тони, Сему, Джонни и Федю. Как рассказывала их хозяйка, они очень ласковые, чистоплотные, игривые, любят спать с хозяевами и валяться в постели, мурлычат, шипят, охотятся на мышей и птиц.

От обычных мурлык их отличает только необычная внешность, быстрая реакция и размер. И, конечно, рацион. По мнению заводчицы, идеальная еда для каракетов – сырые куриные головы и перепелиное мясо, но есть пойманных мышей и птиц она кошкам не запрещала – у них крепкое здоровье.

На момент публикации драгоценные кошки гуляли свободно, иногда и за пределами двора. Известно, что сейчас Инна Домбровская продолжает разводить каракетов.