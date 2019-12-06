Лариса Гузеева назвала своих поклонников выродками и малолетними ничтожествами

Телеведущая опубликовала фото унитаза и пояснила, что этот пост для неких «опарышей», а дорогих подписчиков просит его не читать.

«Эу! Выползайте! Испражняйтесь хором, как привыкли. Ничтожества малолетние. Всё, что пишете, я возвращаю вашим матерям, усекли? Не спрашивайте потом — за что! За то, что выродки», — заявила она.

В последнее время актрису часто «достают» в Сети. Гузеева добавила, что знает, чей это заказ, пишет «Телепрограмма».

Некоторые предположили, что такую реакцию могли вызвать слухи о закрытии программы «Давай поженимся!». Другие — что она таким образом высказала свое отношение к юмористу Гарику Харламову, который регулярно насмехается над ней, пишет News.ru.

«Нельзя так, при всей любви к вам и уважении. Вы публичная медийная личность. Дураков в жизни хватает, но читают все подписчики», — отреагировали самые вменяемые поклонники.

Ранее телесваха из «Давай, поженимся» Роза Сябитова сравнила себя с боксерской грушей, на которой «отрывается» звезда «Жестокого романса».