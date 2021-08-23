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Жизнь

Лаврентьев день. Как 23 августа сохранить молодость обычной водой

23 августа в народе празднуют Лаврентьев день. Рассказываем, почему в этот день можно умываться, но ни в коем случае нельзя купаться.

Женщина и вода.
Женщина и вода.
СС0

Кому посвящен праздник?

23 августа православные чтут память о священномученике Лаврентии Римском.

Он выступал за права бедняков, требовал продать церковные сокровища и раздать деньги нищим христианам. За «присвоение» храмового имущества Лаврентия призвали к императору. Правда, Римский пришел не один. А привел с собой толпу нищих.

За дерзость и Лаврентия бросили в темницу и подвергли пыткам. Но и это не испугало его — он продолжил проповедовать и помогать верующим.

Религия. Православие.
Религия. Православие.
Михаил Хаустов

Святого Лаврентия вспоминают не только за благие дела, но и за исцелительский дар.

Традиции и запреты 23 августа

В этот день предки наблюдали за водой в открытых водоемах — так они определяли, какими будут осень и зима.
Если в полдень вода тихая и спокойная, то осень будет безветренной, а зима без вьюг и метелей.

Считалось, что вода — главный символ Лаврентьева дня. По преданию, умывание ей приносит здоровье и красоту. Полезна и выпавшая 23 августа роса — она обладает целебными свойствами.

Пляж. Купание запрещено.
Пляж. Купание запрещено.
Анна Зайкова

А вот купание на православный праздник нежелательно. Оно может закончиться серьезной болезнью.

Приметы на Лаврентьев день

  • Если погода теплая и дождливая, то рыбалка будет удачной.
  • На воде нет волн — осень будет теплой, а зима мягкой.
Зима.
Зима.
СС0
  • Волны на воде — к холодной осени и суровой зиме.
  • На воде мелкая рябь — август и сентябрь будут дождливыми и ветряными.
  • Много желудей — следующий год будет урожайным.
Синица. Птица.
Синица. Птица.
СС0
  • Птицы затихли — к дождю.
  • Иней с утра — зима будет ранней и холодной.
  • Листья липы снизу желтеть начали — к богатому урожаю озимых.
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