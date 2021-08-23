Лаврентьев день. Как 23 августа сохранить молодость обычной водой

Кому посвящен праздник?
23 августа православные чтут память о священномученике Лаврентии Римском.
Он выступал за права бедняков, требовал продать церковные сокровища и раздать деньги нищим христианам. За «присвоение» храмового имущества Лаврентия призвали к императору. Правда, Римский пришел не один. А привел с собой толпу нищих.
За дерзость и Лаврентия бросили в темницу и подвергли пыткам. Но и это не испугало его — он продолжил проповедовать и помогать верующим.
Святого Лаврентия вспоминают не только за благие дела, но и за исцелительский дар.
Традиции и запреты 23 августа
В этот день предки наблюдали за водой в открытых водоемах — так они определяли, какими будут осень и зима.
Если в полдень вода тихая и спокойная, то осень будет безветренной, а зима без вьюг и метелей.
Считалось, что вода — главный символ Лаврентьева дня. По преданию, умывание ей приносит здоровье и красоту. Полезна и выпавшая 23 августа роса — она обладает целебными свойствами.
А вот купание на православный праздник нежелательно. Оно может закончиться серьезной болезнью.
Приметы на Лаврентьев день
- Если погода теплая и дождливая, то рыбалка будет удачной.
- На воде нет волн — осень будет теплой, а зима мягкой.
- Волны на воде — к холодной осени и суровой зиме.
- На воде мелкая рябь — август и сентябрь будут дождливыми и ветряными.
- Много желудей — следующий год будет урожайным.
- Птицы затихли — к дождю.
- Иней с утра — зима будет ранней и холодной.
- Листья липы снизу желтеть начали — к богатому урожаю озимых.