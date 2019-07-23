Меняем приставку, а не телевизор
Телеком-оператор «Дом.ru» запустил в продажи новую цифровую приставку «Movix Pro». Приставка предназначена для тех, кому уже недостаточно обычных возможностей телевидения и необходим продвинутый функционал. Миниатюрное и стильное устройство работает на базе ОС Android (версия
Делаем домашнюю жизнь еще проще
Теперь у вас не просто телевизор, а Smart TV с множеством приложений и игр — это смартфон и ПК в одной коробке. К приставке можно подключить внешние устройства, к примеру, компьютерную мышь, клавиатуру, джойстик, геймпад или веб-камеру, для этого предназначены два USB-порта. Теперь можно легко создать атмосферу домашнего кинотеатра, достаточно подключить акустическую систему к приставке по Bluetooth. В доме спят маленькие дети, а по ТВ стартует матч любимой команды — подключите к приставке беспроводные наушники и наслаждайтесь просмотром, не беспокоя домашних. Если у вас современный премиум — телевизор — приставка позволит наслаждаться видео в высоком качестве 4K Ultra HD. Если телевизор не работает с 4K, «Movix Pro» автоматически установит максимально возможные параметры картинки и звука.
Торрент, гудбай!
Несмотря на то, что в самом скромном пакете цифрового ТВ обычно бывает более 100 каналов, иногда возникает ощущение, что смотреть нечего. С «Movix Pro» всегда есть, что посмотреть, для этого в новой приставке «Дом.ru» сохранил уже полюбившиеся сервисы «видео по запросу» и «управляй просмотром», они дают возможность смотреть любимые фильмы и передачи, когда вам будет удобно. Вы можете поставить программу на паузу, или повторить нужный эпизод или вернуться в архив на семь дней назад. Более того, ведущие онлайн-кинотеатры, как MEGOGO кино, START, «Амедиатека», More D уже здесь, в интерфейсе приставки, не нужно скачивать дополнительные приложения и помнить множество паролей, любимые фильмы и сериалы будут от вас на расстоянии одного клика.
Цена вопроса?
Новая приставка обойдется в 3900 рублей, что в разы дешевле самого простенького Smart-телевизора. В Барнауле приставка доступна в рассрочку на 12 и 24 месяцев или в тест-драйв на 14 дней. после которого можно принять решение о покупке. Бонусы на этом не заканчиваются. Всех, кто приобретет приставку, ждет годовая подписка на каталог фильмов и сериалов или пакет каналов за 1 рубль в месяц, а также услуга «управляй просмотром» на целый год. Новые и действующие клиенты «Дом.ru» могут оставить заявку на подключение на сайте www.domru.ru или по телефону 72−00−27. С помощью современных технологий легко сделать домашнюю жизнь интересной и удобной
Справка:
«Movix Pro» — часть инновационной цифровой видеоплатформы «Movix», которую «Дом.ru» развивает с 2018 года. В нее также входят мобильное приложение «Дом.ru Movix», веб-портал, приложение для Smart TV и первая версия приставки, которые обладают единым интерфейсом и синхронизацией.
Полное наименование приставки — «Movix Pro» (Like Box Pro). Android — андроид, Micro SD — микро эс ди, USB — юсби, Ultra HD — ультра ейч ди, MEGOGO — мегого, START — старт, More D — мо ди. Информация о стоимости действительна на момент публикации