Лайфхак. Юный барнаулец заставил взрослых очистить лес от мусора с кладбища

1 мая барнаулец Павел Вершинин обнаружил в ленточном бору рядом с «Трассой здоровья» мусор с кладбища. Он снял ролик, в котором подробно рассказал о находке. Уже 7 июня он выложил второй ролик, на котором продемонстрировал аккуратно убранную поляну, передает Barnaul 22 .

Павел рассказал, что ехал на велосипеде из поселка Южный в Борзовую заимку. В 500 метрах от дороги он наткнулся на кучу мусора, в которой были кресты, искусственные цвет и другая ритуальная атрибутика кладбища вперемешку с травой и ветками.

«Видимо какой-то недобросовестный водитель не хотел везти все на свалку и выбросил все в лес», — предположил Павел Вершинин.

7 мая Павел рассказал, что после публикации ролика ему позвонил главный инженер похоронной службы города и уточнил место, где свален мусор. После мусор убрали. «Водитель был установлен и понесет какое-то наказание. Спасибо, что так быстро откликнулись», — подытоживает юный барнаулец.