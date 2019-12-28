Лайфхаки для финансового благополучия в новом году от КПК «АС Финанс»

С наступлением китайского Нового года, а он будет отмечаться 25 января, покровительницей и безраздельной хозяйкой 2020 года станет Белая Металлическая Крыса. Это животное в китайском гороскопе ассоциируется с мудростью, богатством и способностью из любой ситуации извлечь пользу.

Сочетание года Крысы и стихии Металла принесет успех целеустремленным и амбициозным людям. Если вы стремитесь разбогатеть и занять высокое положение в обществе, то год Крысы поможет вам добиться желаемого результата.

А для того чтобы задобрить хозяйку года на 100 процентов, нужно как следует подготовиться к ее встрече. Компания «АС Финанс» всегда заботится о финансовом благополучии, поэтому, как следует изучив восточные традиции, подготовила 8 действенных лайфхаков, как встретить виновницу торжества, чтобы год был благополучным и перспективным.

№ 1. Начнем с правильного наряда: Крысу априори привлекают спокойные тона — серый, белый, бежевый, а также классический черный импонирует животному. Поэтому дамы могут подобрать себе маленькое черное платье с металлическим акцентом в виде украшения, а мужчины — выбрать спокойные тона рубашек в сочетании с нюдовыми оттенками брюк. № 2. 2020 год будет «металлическим», а символ года — Крыса — любит белый цвет. Соответственно, стол нужно будет накрыть белоснежной скатертью и украсить серебряными приборами и декором. № 3. Чтобы привлечь еще больше финансового успеха, отмечать Новый год лучше в родном доме, в окружении семьи и близких друзей. Крысы очень любят шумные компании и веселье, поэтому как следует повеселитесь в этом году. № 4. Символ года очень любит плотно поесть, поэтому новогодний стол нужно накрыть щедро! Но без экзотики, грызуны этого не любят. На столе должны присутствовать обязательно сытные блюда: мясо, птица, картошка. Не забудьте про любимые лакомства мышей и крыс — сыр, а также орехи и сухофрукты тоже должны присутствовать на праздничном столе. № 5. Несмотря на то что Крыса старается как можно больше принести в свой дом, она не терпит хаоса и беспорядка. Перед Новым годом желательно провести генеральную уборку и избавиться от лишнего хлама, чтобы он не принес в новый год ненужную и вредную энергетику старых вещей. № 6. Игрушки и украшения на новогодней елке желательно подобрать в той же цветовой гамме, как и основной декор помещения. Игрушек и украшений может быть много, но обязательно следует поместить рядом фигурку Крысы, ведь она принесет в дом удачу, радость и достаток. № 7. Подарки: Крыса — знак хозяйственный, экономный и не любящий безделушек. Из безделиц можно презентовать разве что меленькую фигурку хозяйки года. Дарить в год Крысы нужно полезные и функциональные вещи: одежду, домашнюю и бытовая технику, посуду и многофункциональные гаджеты. № 8. Ну и напоследок самый действенный лайфхак на случай, если вам все-таки не удастся соблюсти все традиции именинницы: обрести финансовое благополучие всегда поможет Кредитно-потребительский кооператив «АС Финанс», компания, где вы можете надежно и с хорошей прибылью вложить свои сбережения.

Давайте узнаем , почему выгодно размещать сбережения в «АС Финанс»:

Это возможность вкладывать деньги выгоднее , чем в большинстве финансовых организаций. Максимальная процентная ставка на любую сумму сбережений и любой срок. Надежность. Ответственность КПК перед пайщиками застрахована. Стабильность: кооператив успешно функционирует более 4 лет на рынке. Компания оказывает бесплатную правовую поддержку , для всех членов кооператива предусмотрены бесплатные юридические консультации. Индивидуальный подход: кооператив находит подход к каждому пайщику. Контроль деятельности: работа КПК контролируется Центральным банком России и СРО ЦКО. Соблюдение законодательства: «АС Финанс» работает с соблюдением Федерального закона «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 № 190-ФЗ и Базовых стандартов Центрального банка России для кредитных кооперативов. Страхование жизни заемщиков. Дополнительно кооператив страхует жизнь и здоровье своих заемщиков в страховой компании САО «ВСК».

Сейчас в кооперативе можно заключить договор сбережений по максимальной ставке — 11,25%* годовых, на любой срок от 1 месяца до 5 лет.

КПК «АС Финанс» поздравляет своих пайщиков и жителей Алтайского края с наступающим Новым годом! Дорогие друзья, мы рады вступить в новый год вместе с вами! Позвольте поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать здоровья, успехов и благополучия вам и вашим семьям. Чтобы в новом году были новые победы и свершения, исполнялись самые заветные желания. А мы и впредь будем помогать вам идти к своим целям, отдавая лучшее, что у нас есть.

* Указанная ставка действует при заключении договора с пайщиками (членами кооператива) на условиях, указанных на сайте www. асфинанс-сбережения.рф