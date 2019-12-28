Лайфхаки для финансового благополучия в новом году от КПК «АС Финанс»

Сочетание года Крысы и стихии Металла принесет успех целеустремленным и амбициозным людям. Если вы стремитесь разбогатеть и занять высокое положение в обществе, то год Крысы поможет вам добиться желаемого результата.
А для того чтобы задобрить хозяйку года на 100 процентов, нужно как следует подготовиться к ее встрече. Компания «АС Финанс» всегда заботится о финансовом благополучии, поэтому, как следует изучив восточные традиции, подготовила 8 действенных лайфхаков, как встретить виновницу торжества, чтобы год был благополучным и перспективным.
№ 1. Начнем с правильного наряда: Крысу априори привлекают спокойные тона — серый, белый, бежевый, а также классический черный импонирует животному. Поэтому дамы могут подобрать себе маленькое черное платье с металлическим акцентом в виде украшения, а мужчины — выбрать спокойные тона рубашек в сочетании с нюдовыми оттенками брюк.
№ 2. 2020 год будет «металлическим», а символ года — Крыса — любит белый цвет. Соответственно, стол нужно будет накрыть белоснежной скатертью и украсить серебряными приборами и декором.
№ 3. Чтобы привлечь еще больше финансового успеха, отмечать Новый год лучше в родном доме, в окружении семьи и близких друзей. Крысы очень любят шумные компании и веселье, поэтому как следует повеселитесь в этом году.
№ 4. Символ года очень любит плотно поесть, поэтому новогодний стол нужно накрыть щедро! Но без экзотики, грызуны этого не любят. На столе должны присутствовать обязательно сытные блюда: мясо, птица, картошка. Не забудьте про любимые лакомства мышей и крыс — сыр, а также орехи и сухофрукты тоже должны присутствовать на праздничном столе.
№ 5. Несмотря на то что Крыса старается как можно больше принести в свой дом, она не терпит хаоса и беспорядка. Перед Новым годом желательно провести генеральную уборку и избавиться от лишнего хлама, чтобы он не принес в новый год ненужную и вредную энергетику старых вещей.
№ 6. Игрушки и украшения на новогодней елке желательно подобрать в той же цветовой гамме, как и основной декор помещения. Игрушек и украшений может быть много, но обязательно следует поместить рядом фигурку Крысы, ведь она принесет в дом удачу, радость и достаток.
№ 7. Подарки: Крыса — знак хозяйственный, экономный и не любящий безделушек. Из безделиц можно презентовать разве что меленькую фигурку хозяйки года. Дарить в год Крысы нужно полезные и функциональные вещи: одежду, домашнюю и бытовая технику, посуду и многофункциональные гаджеты.
№ 8. Ну и напоследок самый действенный лайфхак на случай, если вам все-таки не удастся соблюсти все традиции именинницы: обрести финансовое благополучие всегда поможет Кредитно-потребительский кооператив «АС Финанс», компания, где вы можете надежно и с хорошей прибылью вложить свои сбережения.
Давайте узнаем, почему выгодно размещать сбережения в «АС Финанс»:
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- Стабильность: кооператив успешно функционирует более 4 лет на рынке.
- Компания оказывает бесплатную правовую поддержку, для всех членов кооператива предусмотрены бесплатные юридические консультации.
- Индивидуальный подход: кооператив находит подход к каждому пайщику.
- Контроль деятельности: работа КПК контролируется Центральным банком России и СРО ЦКО.
- Соблюдение законодательства: «АС Финанс» работает с соблюдением Федерального закона «О кредитной кооперации»
от 18.07.2009№ 190-ФЗ и Базовых стандартов Центрального банка России для кредитных кооперативов.
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КПК «АС Финанс» поздравляет своих пайщиков и жителей Алтайского края с наступающим Новым годом! Дорогие друзья, мы рады вступить в новый год вместе с вами! Позвольте поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать здоровья, успехов и благополучия вам и вашим семьям. Чтобы в новом году были новые победы и свершения, исполнялись самые заветные желания. А мы и впредь будем помогать вам идти к своим целям, отдавая лучшее, что у нас есть.
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