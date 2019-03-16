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16 марта
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Жизнь

Лайма Вайкуле раскритиковала вокальные данные Ольги Бузовой

Лайма Вайкуле раскритиковала вокальные данные Ольги Бузовой на youtube-шоу «Говорящие головы». По ее мнению, артист без таланта не может считаться певцом.

Лайма Вайкуле.
Лайма Вайкуле.
из открытых источников в интернете

Певица считает, что сказать о таланте певца может только его живое сольное выступление. Вайкуле добавила, что, посещая такие концерты, открыла для себя много вокалистов.

Интервьюер отметил, что на отечественной эстраде есть исключения из этого правила и привел в пример телеведущую Ольгу Бузову, которую многие считаю. т бесталанной.

Вайкуле заявила в ответ, что артист без вокальных данных и навыков исполнения не может считаться певцом. «Я могу послушать 10 секунд и могу сказать вам: „О, да. Это интересно“. Сразу слышно. Чувствуешь харизму, чувствуешь звук. Что самое главное у артиста? Звук. Если у него есть звук», — сказала знаменитость.

Ольга Бузова на церемонии награждения премией &quot;Муз-ТВ&quot;.
Ольга Бузова на церемонии награждения премией «Муз-ТВ».
www.instagram.com/buzova86
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