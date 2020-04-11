Лазарева суббота 2020: как нужно отмечать этот праздник и чего нельзя делать ни в коем случае

Лазарева суббота — это суббота перед Вербным воскресеньем. Этот день не имеет фиксированной даты, он выпадает на шестую неделю Великого поста. В 2020 году верующие празднуют Лазареву субботу 11 апреля. Рассказываем, какие существуют народные обычаи и что нельзя делать в этот день.

Лазарева суббота в Евангелие

Евангелие от Иоанна описывает события этого дня. Согласно ему, Лазарь жил в Вифании и был праведником. Иисус считал его другом и часто навещал их семью. От тяжелой болезни Лазарь скончался. Спаситель смог добраться до его склепа только на четвертый день после смерти. Христос велел отпереть от пещеры камень и сказал: «Лазарь, выйди вон!». И тот вернулся к жизни.

Весть об этом чуде быстро разлетелась по округе. Когда Иисус въезжал в Иерусалим на маленьком ослике, его встречали как царя, победившего смерть. Первосвященники, увидев такое поклонение народа, приняли решение убить Христа.

Между тем, воскресший Лазарь прожил еще 30 лет. Но из-за гонений ему пришлось перебраться на Кипр. Все эти годы он проповедовал христианскую веру в сане епископа.

История празднования Лазаревой субботы

После вторичной смерти Лазаря похоронили на Кипре. В конце IX века его мощи перенесли в Константинополь. Но почитать праведника стали гораздо раньше. С V века.

В церкви во время службы в Лазареву субботу священники надевают облачения белого цвета. Но пышные гулянья на этот праздник не приветствуются, так как Великий пост еще не закончился. Но некоторые послабления в еде все же есть. Разрешены икра, растительное масло и красное вино.

Народные обычаи на Лазареву субботу

В Лазареву субботу было принято отправляться за вербой. А на следующий день, в воскресенье, ее освящали в церкви во время службы.

Продажа вербы в Барнауле. Анна Зайкова.

После того, как вербу принесут домой, было принято слегка ударить ей своих домочадцев. Это сулило здоровье на весь год.

В субботу хозяйки брались за приготовления угощений к Вербному воскресенью. А в Греции существовала традиция выпекать сладкое печенье, которое носило название лазарчики.

Лазарева суббота 2020: что нельзя делать в праздник?

По церковным правилам, в Лазареву субботу нельзя ругаться, злословить, конфликтовать с близкими, желать людям зла.

В Лазареву субботу нельзя злоупотреблять алкоголем. Хотя выпить немного красного вина разрешается.

Нельзя гадать, заниматься оккультизмом и магией.

Нельзя увлекаться приметами. В церкви их считают суеверием.