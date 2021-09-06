ЛДПР требует переселить бийчан из опасных домов и не подвергать горожан смертельному риску

Бийских чиновников призывают незамедлительно решить вопрос с переселением горожан из опасных ветхих домов. Проблему на контроль взяло отделение ЛДПР в алтайском наукограде.

Партийцы уверены- ситуация с ветхим и аварийным жильем в Бийске доходит до критической точки. Например, жители дома № 12 по улице Радищева обратились к депутату Бийской городской думы Вадиму Глушкову и сообщили об аварийном состоянии кровли — во время дождей и таяния снега вода буквально заливает площадки в подъездах и квартиры вплоть до третьего этажа.

Аварийное жилье. фото предоставлены: Пресс-служба АРО ПП ЛДПР

Жильцы подчеркивают, что местная управляющая компания отказывается принимать меры, ссылаясь на некое экспертное заключение, достоверность которого вызывает сомнения.

По словам Вадима Глушкова, в настоящее время квартиры и подъезды в указанном доме находятся в неудовлетворительном состоянии, причиной которому, по всей видимости, является как раз состояние крыши дома.

В этой связи народный избранник обратился в городскую администрацию с просьбой разобраться в ситуации и помочь людям.

Впрочем, это далеко не первый подобный случай в наукограде. Ранее Вадим Глушков уже инспектировал дом № 86 по улице Разина. Причиной визита депутата также стали жалобы от жильцов.

Дом был возведен в далеком 1960 году в качестве временного жилища для строителей поселка Химиков. Капитальный ремонт в здании не проводился ни разу.

Аварийное жилье. фото предоставлены: Пресс-служба АРО ПП ЛДПР

Жильцы уже два года добиваются признания здания аварийным, однако в мэрии Бийска заявили, что расселить их могут только к 2030 году.

Чиновники предложили людям временное жилье из резервного фонда, но эти квартиры значительно меньше по площади. Кроме того, как подчеркивают в ЛДПР, в резервном фонде царит антисанитария и прочие сомнительные коммунальные «радости».

Еще один пример — дом № 90 по улице Мухачева. Он уже признан аварийным, но власти постоянно переносят год расселения жильцов. Вадим Глушков твердо намерен содействовать решению вопроса уже в ближайшем будущем.

Неотложного расселения жильцов дома № 7 на улице МПС, уже давно проживающих в невыносимых условиях, также добиваются координатор Бийского отделения ЛДПР Максим Железовский и депутат гордумы Константин Комаров.

Аварийное жилье. фото предоставлены: Пресс-служба АРО ПП ЛДПР

Константин Комаров,

депутат Бийской городской думы:

В доме крыша в плачевном состоянии, сараи разрушены, на месте детской площадки -строительный мусор, туалеты и погреба сожжены, дымовые трубы обрушены. В подъездах — обугленные стены, отваливается огромными пластами штукатурка, опасные шаткие деревянные лестницы.

Аварийное жилье. фото предоставлены: Пресс-служба АРО ПП ЛДПР Аварийное жилье. фото предоставлены: Пресс-служба АРО ПП ЛДПР

Народный избранник направил обращения главе Бийска и в прокуратуру, а также инициировал публикацию материала в местной прессе.

Только после этого городские власти обратили внимание на ситуацию с этим домом.

Одновременно с этим представители ЛДПР помогли жильцам собрать необходимые документы для признания дома аварийным и подлежащим сносу.

Максим Железовский,

координатор Бийского отделения ЛДПР:

Расселение должно состояться только к 2029 году, но мы добиваемся, чтобы людям дали временное жилье. Оставаться в здании опасно. Решаем этот вопрос.

Пешеходный переход. фото предоставлены: Пресс-служба АРО ПП ЛДПР

Партийцы в наукограде держат на контроле и другие проблемы. Так, Вадим Глушков провел рейд по бийским дорогам, по результатам которого направил в мэрию список опасных для участников движения пешеходных переходов.

В ответ на это обращение чиновники начали принимать меры. Так, на улицах Социалистической, Воинов-Интернационалистов и Радищева городские службы спилили кусты, закрывающие знаки пешеходного перехода. А возле Дворца культуры нанесена новая разметка.

Новая разметка. фото предоставлены: Пресс-служба АРО ПП ЛДПР

Максим Железовский и Константин Комаров, в свою очередь, направили городским властям требование ликвидировать стихийные мусорные свалки, расположенные на обочине дороги при выезде из Бийска.

Прежде всего, самим бийчанам следует понять, что экологическая обстановка во многом зависит от нас и следует самим блюсти чистоту и не мусорить, — подчеркивает Константин Комаров.

Свалка. фото предоставлены: Пресс-служба АРО ПП ЛДПР

Максим Железовский,

координатор Бийского отделения ЛДПР:

Мы регулярно проводим экологические рейды в городе, чистим берега рек Катуни и Бии, следим за порядком по мере сил. Но власть не должна закрывать глаза на мусорные горы, вырастающие особенно активно летом, в период отпусков.