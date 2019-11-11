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Лебеди начали собираться на зимовку на уникальном алтайском озере

10 ноября алтайский орнитолог, фотохудожник Алексей Эбель побывал в заказнике «Лебединый» в Советском районе, где на озере Светлое ежегодно зимуют лебеди. Там он насчитал уже более 70 особей.

В "Лебедином заказнике" во время "Алтайской зимовки". 17 декабря 2017 года.
В "Лебедином заказнике" во время "Алтайской зимовки". 17 декабря 2017 года.
Ирина Пергаева

По словам Эбеля, в первой половине дня 10 ноября на озере было еще пусто, но к 16 часам птицы начали прибывать семьями и небольшими группами.

Также он отметил, что прилетел один лебедь с шейным кольцом и передатчиком на спине. Откуда он — пока неизвестно.

«Пока понятно, что не монгольский, не прибалтийский и не северо-европейский. Но ведь кому-то он эсэмэсит? Тоже поди объявят сбор средств, так и вычислим», — пишет ученый в Facebook.

Лебеди зимуют в заказнике ежегодно, их привлекают незамерзающие озера. Теплые ключи поддерживают плюсовую температуру водоемов в зимнее время и не дают затянуться льдом.

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