Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 октября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Жизнь
108

Лебеди «рассказали» о своей жизни директору барнаульского зоопарка

Сергей Писарев, директор барнаульского зоопарка «пообщался» с двумя лебедями. Ролик на своей странице в Instagram опубликовал Александр Чеботарев.

Сергей Писарев и лебеди.
Сергей Писарев и лебеди.
Скриншот из видео в instagram.com/aleksandrr22rus/

На кадрах видно, что сначала с Сергеем Писаревым «говорит» лебедь Жора. Он кивает головой и издает громкие звуки. Потом в «беседу» вступает Гоша, который встает рядом со своим другом и старается его защитить.

Вскоре птица попыталась ущипнуть директора зоопарка за штанину. После слов о том, что драться нельзя, Гоша опустил голову и отошел в сторону.

В комментариях пользователи шутят, что лебедь Гоша — телохранитель Жоры.

Напомним, в 2016 году директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев снял видеоролик, на котором лебедь Жорка, по его мнению, жалуется на розовых пеликанов, с которыми не удалось подружиться.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка