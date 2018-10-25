Лебеди «рассказали» о своей жизни директору барнаульского зоопарка

Сергей Писарев, директор барнаульского зоопарка «пообщался» с двумя лебедями. Ролик на своей странице в Instagram опубликовал Александр Чеботарев.

На кадрах видно, что сначала с Сергеем Писаревым «говорит» лебедь Жора. Он кивает головой и издает громкие звуки. Потом в «беседу» вступает Гоша, который встает рядом со своим другом и старается его защитить.

Вскоре птица попыталась ущипнуть директора зоопарка за штанину. После слов о том, что драться нельзя, Гоша опустил голову и отошел в сторону.

В комментариях пользователи шутят, что лебедь Гоша — телохранитель Жоры.

Напомним, в 2016 году директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев снял видеоролик, на котором лебедь Жорка, по его мнению, жалуется на розовых пеликанов, с которыми не удалось подружиться.