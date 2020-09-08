Ледяная крупа и -2. В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

«В Алтайском крае в утренние часы 10 сентября местами по западу ожидаются заморозки 0…-2 градуса», — говорится в штормовом предупреждении алтайского ЦГМС.
Напомним, что заморозки на почве в регионе имели место и на минувших выходных.
Что касается дневных температур, то в ближайшие трое суток в крае будет +10…+16 градусов. Также ожидаются дожди, а днем 9 сентября, как следует из прогноза, возможны грозы и ледяная крупа.
Однако затем в регионе ожидается потепление.
Так, по предварительным данным Гидрометцентра, температуры воздуха в регионе начнут нарастать с 11 сентября и в итоге в крае начнется бабье лето.