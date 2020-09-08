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Жизнь

Ледяная крупа и -2. В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Синоптики вновь предупреждают жителей Алтайского края о заморозках, которые ожидаются в регионе в середине текущей недели.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

«В Алтайском крае в утренние часы 10 сентября местами по западу ожидаются заморозки 0…-2 градуса», — говорится в штормовом предупреждении алтайского ЦГМС.

Напомним, что заморозки на почве в регионе имели место и на минувших выходных.

Что касается дневных температур, то в ближайшие трое суток в крае будет +10…+16 градусов. Также ожидаются дожди, а днем 9 сентября, как следует из прогноза, возможны грозы и ледяная крупа.

Однако затем в регионе ожидается потепление.

Так, по предварительным данным Гидрометцентра, температуры воздуха в регионе начнут нарастать с 11 сентября и в итоге в крае начнется бабье лето.

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