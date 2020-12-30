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Жизнь

Ледяная надпись «Спасибо врачам» в Барнауле получила красивую подсветку

Ледовую композицию «Спасибо врачам», установленную на площади Советов в Барнауле, подсветили красивым светом. Фотографию арт-объекта в ночи выложила пресс-служба городской администрации.

Ледяная надпись "Спасибо врачам" на площади Советов в Барнауле
Ледяная надпись "Спасибо врачам" на площади Советов в Барнауле
barnaul.org

Композицию изо льда в сорокаградусный мороз создали пять мастеров — это те же художники и резчики, что работали на снежном городке на соседней площади Сахарова.

Длина арт-объекта — 25 метров. Для создания надписи использовали 30 кубометров льда.

«Специалистами МУП „Барнаулгорсвет“ смонтированы 15 прожекторов с теплым белым светом, по периметру расположенного между словами сердца установлены светодиоды. Подсветка синхронизирована с работой системы уличного освещения», — отметили в городской администрации.

Содержание и уход за конструкцией обеспечит МБУ «Автодорстрой». Благодарность врачам будет стоять на площади, пока это будет позволять погода.

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