Ледяная надпись «Спасибо врачам» в Барнауле получила красивую подсветку

Композицию изо льда в сорокаградусный мороз создали пять мастеров — это те же художники и резчики, что работали на снежном городке на соседней площади Сахарова.
Длина арт-объекта — 25 метров. Для создания надписи использовали 30 кубометров льда.
«Специалистами МУП „Барнаулгорсвет“ смонтированы 15 прожекторов с теплым белым светом, по периметру расположенного между словами сердца установлены светодиоды. Подсветка синхронизирована с работой системы уличного освещения», — отметили в городской администрации.
Содержание и уход за конструкцией обеспечит МБУ «Автодорстрой». Благодарность врачам будет стоять на площади, пока это будет позволять погода.