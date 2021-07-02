Легендарный артист и «главный цыган» России Николай Сличенко ушел из жизни

Легендарный советский артист, режиссер и художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко скончался 2 июля на 87-м году жизни, сообщила « Российская газета ». Причину смерти не называют.

Николай Сличенко (справа) получает Орден почета от Дмитрия Медведева (на тот момент - президента РФ).

В больницу Николай Сличенко попал в середине мая. Сообщалось, что бригада «скорой» прибыла к нему «из-за обострения заболевания легких», и медики приняли решение его госпитализировать. В больнице он был помещен в реанимацию. Ранее артист проходил лечение от болезни легких.

2 июля он ушел из жизни. Заместитель директора по маркетингу театра «Ромэн» Галина Гофман заявила Ren. tv, что в последнее время Сличенко чувствовал себя неважно, но ничто не предвещало его кончины. По ее словам, смерть Сличенко не связана с коронавирусной инфекцией.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года под Харьковом. Вырос в большой семье — кроме него в ней было еще четверо детей.

Съемка телепередачи Голубой Огонек. Поет Николай Сличенко. 1971 год dubikvit.livejournal.com

После войны семья поселилась в цыганском колхозе в Воронежской области. В возрасте 16 лет Сличенко приняли в театр «Ромэн» артистом вспомогательного состава. Затем его стали вводить в спектакли репертуара театра.

В 1972 году Сличенко окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а в 1977-м стал главным режиссером и художественным руководителем театра «Ромэн». В 1981 году он — единственный из цыган — получил звание народного артиста СССР.

Театр «Ромэн», который он возглавлял, остается единственным цыганским театром в мире. Этому театру Николай Сличенко отдал 70 лет жизни.

Известен ролями в кинофильмах «Свадьба в Малиновке», «Военно-полевой романс», «В дождь и в солнце», «Трудное счастье», «Олеко Дундич».