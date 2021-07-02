Легендарный артист и «главный цыган» России Николай Сличенко ушел из жизни

В больницу Николай Сличенко попал в середине мая. Сообщалось, что бригада «скорой» прибыла к нему «из-за обострения заболевания легких», и медики приняли решение его госпитализировать. В больнице он был помещен в реанимацию. Ранее артист проходил лечение от болезни легких.
2 июля он ушел из жизни. Заместитель директора по маркетингу театра «Ромэн» Галина Гофман заявила Ren. tv, что в последнее время Сличенко чувствовал себя неважно, но ничто не предвещало его кончины. По ее словам, смерть Сличенко не связана с коронавирусной инфекцией.
Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года под Харьковом. Вырос в большой семье — кроме него в ней было еще четверо детей.
После войны семья поселилась в цыганском колхозе в Воронежской области. В возрасте 16 лет Сличенко приняли в театр «Ромэн» артистом вспомогательного состава. Затем его стали вводить в спектакли репертуара театра.
В 1972 году Сличенко окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а в 1977-м стал главным режиссером и художественным руководителем театра «Ромэн». В 1981 году он — единственный из цыган — получил звание народного артиста СССР.
Театр «Ромэн», который он возглавлял, остается единственным цыганским театром в мире. Этому театру Николай Сличенко отдал 70 лет жизни.
Известен ролями в кинофильмах «Свадьба в Малиновке», «Военно-полевой романс», «В дождь и в солнце», «Трудное счастье», «Олеко Дундич».