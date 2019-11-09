Легендарный или реальный: существовал ли Нестор Летописец и сколько их было на самом деле

9 ноября 2019 в православной церкви почитают память преподобного Нестора Летописца — самого известного древнерусского автора, который работал над «Повестью временных лет». Его имя знают со школы, однако об этой личности историки спорят до сих пор. Разбираемся, кто такой Нестор Летописец и какие тайны связаны с его именем.

О преподобном Несторе Летописце известно, что он родился в Киеве в 50 годах XI века. В юном возрасте он стал послушником в Киево-Печерском монастыре, затем его посвятили в сан иеродиакона. Будущий летописец вел духовную жизнь и высоко ценил истинное знание, пишет days.pravoslavie.ru. Преподобный Нестор скончался около 1114 года.

Главный труд Нестора Летописца — это знаменитая «Повесть временных лет», которую впоследствии дописывали другие авторы. Книга стала огромным сборником. В течение многих десятилетий он неоднократно изменялся и редактировался.

Кроме того, Нестору традиционно приписывают такие произведения, как «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» и «Житие Феодосия Печерского».

Нестор Летописец. Скульптура М. Антокольского Алексей Бахарев , СС0 , via Wikimedia Commons

Однако у историков есть основания сомневаться в авторстве преподобного Нестора.

Например, события «Жития Феодосия Печерского» во многом пересекаются с событиями, изложенными в «Повести временных лет». В «Повести» говорится об основании Киево-Печерской Лавры, жизни одного из основателей монастыря — преподобного Феодосия, о его смерти, открытии мощей и канонизации, сообщает «Фома».

Так вот, в «Повести» Нестор Летописец сообщает, что лично знал преподобного Феодосия, а автор «Жития» рассказывает, что пришел в монастырь вскоре после смерти святого.

И это не единственное расхождение. Поэтому возникла версия, что примерно в одно и то же время в Киево-Печерском монастыре жили и писали два монаха по имени Нестор.