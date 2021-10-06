6 октября 3°C
﻿
Жизнь
33

Легендарное «Снежное шоу Славы Полунина» приедет с гастролями в Барнаул

Осенью 2021 года легендарное «Снежное шоу Славы Полунина» посетит Барнаул. С 13 по 17 октября фантастическое действо пройдёт на сцене Дворца культуры города Барнаула. Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU

«Снежное шоу Славы Полунина».
«Снежное шоу Славы Полунина».
Фото предоставлено организатором.

Говорят, критики до сих пор не могут определиться — что такое «Снежное (сНежное) шоу» — цирковая клоунада, художественный перформанс или сказка, одинаково интересная и познавательная как для детей, так и для взрослых. Вячеслав Полунин придумал его ещё в 1993 году, и с тех пор шоу колесит по всему миру — везде с неизменным успехом, завоёвывая всевозможные призы и, главное, любовь публики. Клоуны Полунина — волшебники, превращающие оконные занавески в парус, а детскую кроватку в красивый большой корабль, на котором можно плыть за мечтой. Они трогательны и смешны, их мир соткан из наших детских фантазий.

«Снежное шоу Славы Полунина».
«Снежное шоу Славы Полунина».
Фото предоставлено организатором.

В шоу каждый найдёт что-то своё. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то — пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым желтым человечком в лохматых красных тапочках и повторять вслед за ним: «Асисяй…» А у кого-то будут наворачиваться слезы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве вселенной. И любовь, словно паутина, окутает каждого в зале и заставит радоваться до слез, встанет комком в горле, вызовет желание наклониться и взять на память кусочек «нежного» снега, взорвется восторгом в финале, не даст забыть и ещё долго будет будоражить странными чудесными воспоминаниями… Неизвестно, кто получит большее удовольствие, когда в конце шоу огромные воздушные шары полетят в зал. Взрослые на несколько мгновений снова станут детьми, а дети с наслаждением и азартом будут лепить из бумажного снега снежки, не желая уходить.

«Снежное шоу Славы Полунина».
«Снежное шоу Славы Полунина».
Фото предоставлено организатором.

Возможно, секрет такого небывалого успеха кроется в том, что перед каждым выходом на сцену Полунин требует от своих актёров, а заодно и от самого себя, играть так, будто это действо происходит впервые, согревая сердца, которые так нуждались в их «снежной нежности».

В роли жёлтого клоуна Роберт Саральп, Олег Луговской.

«Снежное шоу Славы Полунина».
«Снежное шоу Славы Полунина».
Фото предоставлено организатором.

Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU, скоро и в кассе Дворца культуры города Барнаула.

Консультация по заказу билетов ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефону: 8 800 777 50 47

Наличие билета для ребёнка обязательно!

Возрастное ограничение 6+

ООО «СИРИУС КОНЦЕРТ». Юридический адрес: 119002, г. Москва, ул. Смоленский бульвар, д.24, стр.2, пом.1. ОГРН 1177746826333

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость