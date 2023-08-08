Легендарную иглобрюхую рыбу поймали российские рыбаки. Как она выглядит и кусает лошадиными зубами

Субтропические виды стали заплывать дальше на север из-за высокой температуры воды в этом году.

Фугу ядовита, поэтому опытные рыбаки отпустили экзота, указывает Газета.Ru.

Укус

Между тем буквально два дня назад фугу кусала приморского рыбака. Это произошло недалеко от села Владимиро-Александровского.

Рыбак высвободил рыбу из сети, отпустил обратно в реку, поливал ее водой, чтобы та поскорее пришла в себя и уплыла. А фугу очнулась и схватила его за палец, прокусив кожу до крови, пишет newsvl.

По словам мужчины, зубы у рыбы как у лошади. Рыбине удалось отхватить даже кусок кожи с пальца. Несмотря на травму, рыбак унес фугу на глубина, после чего та резво уплыла.

Тем не менее трогать фугу руками не рекомендуется потому, что рыба может укусить своими прочными зубами, которыми предназначены для дробления раковин моллюсков и ракообразных.

Однако чрезвычайно опасный яд тетродотоксинот, который содержится в коже, глазах, кишечнике, икре, молоках и печени фугу, от укуса не проникнет в кровь.

Кушать подано

Эту рыбу могут готовить только спецповара.

Фугу — традиционное блюдо японской кухни из некоторых видов ядовитых рыб семейства иглобрюхих. Мясо фугу богато витаминами А, D, PP. В маленьких дозах яд рыбы даже полезен для профилактики различных заболеваний.

Опасный деликатес

Между тем фугу вошла в 10 самых опасных деликатесов мира. Стоимость — внушительная. Так, полный обед с фугу может превысить по стоимости 1000 долларов, а цена одной рыбины составляет около 300 долларов.

Однако лучше не рисковать. Гораздо приятнее на вкус судаки и сазаны. И не таят такой опасности.