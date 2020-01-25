Ленин, Шуйский, Адуев. Жизнь и роли известного актера Сергея Хлытчиева, который отдал Алтаю 13 лет

Сергей Хлытчиев родился в городе Таганроге Ростовской области. В 1941 году окончил Ростовское театральное училище. В 1942 году начал работать в Таганрогском городском драматическом театре, а затем недолго — в Ростовском театре комедии.
После начала Великой Отечественной войны переехал на восток страны, в город Артем (Приморский край), а затем в Барнаул. Алтайскому драматическому театру Сергей Хлытчиев отдал 13 лет.
После переехал в Прибалтику, где работал в Клайпеде и Вильнюсе. С 1961 по 1969 год служил в Омском драматическом театре. В Омске Хлытчиев выступал на радио и телевидении, оказывал помощь народным театрам и самодеятельности.
После актер вернулся на родину в Ростов-на-Дону, где играл на сцене Ростовского театра драмы и преподавал актерское мастерство.
Ушел из жизни 10 июля 1998 года. На доме, где жил Сергей Григорьевич, установлена памятная доска.
На счету талантливого актера множество ролей в известных постановках: Василий Шуйский («Царь Федор Иванович» А. Толстого), В.И. Ленин («Шестое июля» М. Шатрова), Адуев («Обыкновенная история» по роману И. Гончарова) и другие, пишет kino-teatr.ru.
Почетные звания
- Заслуженный артист РСФСР (1956)
- Народный артист РСФСР (1982)
Призы и награды:
- Лауреат премии Литовской ССР (1960)
- Орден Трудового Красного Знамени
Анна Карпова