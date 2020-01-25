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Жизнь

Ленин, Шуйский, Адуев. Жизнь и роли известного актера Сергея Хлытчиева, который отдал Алтаю 13 лет

25 января 1921 года родился народный артист России, актер Алтайского краевого театра драмы Сергей Григорьевич Хлытчиев. Сегодня ему могло бы исполнится 99 лет. О жизни и главных ролях талантливого актера, который прожил на Алтае 13 лет — в материале altapress.ru.

Театр драмы.
Театр драмы.
Слава Степанов (gelio.livejournal.com)

Сергей Хлытчиев родился в городе Таганроге Ростовской области. В 1941 году окончил Ростовское театральное училище. В 1942 году начал работать в Таганрогском городском драматическом театре, а затем недолго — в Ростовском театре комедии.

После начала Великой Отечественной войны переехал на восток страны, в город Артем (Приморский край), а затем в Барнаул. Алтайскому драматическому театру Сергей Хлытчиев отдал 13 лет.

Зима в Барнауле. Театр драмы.
Зима в Барнауле. Театр драмы.
Анна Зайкова

После переехал в Прибалтику, где работал в Клайпеде и Вильнюсе. С 1961 по 1969 год служил в Омском драматическом театре. В Омске Хлытчиев выступал на радио и телевидении, оказывал помощь народным театрам и самодеятельности.

После актер вернулся на родину в Ростов-на-Дону, где играл на сцене Ростовского театра драмы и преподавал актерское мастерство.

Ушел из жизни 10 июля 1998 года. На доме, где жил Сергей Григорьевич, установлена памятная доска.

Культура. Театр Драмы.
Культура. Театр Драмы.
Михаил Хаустов

На счету талантливого актера множество ролей в известных постановках: Василий Шуйский («Царь Федор Иванович» А. Толстого), В.И. Ленин («Шестое июля» М. Шатрова), Адуев («Обыкновенная история» по роману И. Гончарова) и другие, пишет kino-teatr.ru.

Почетные звания

  • Заслуженный артист РСФСР (1956)
  • Народный артист РСФСР (1982)

Призы и награды:

  • Лауреат премии Литовской ССР (1960)
  • Орден Трудового Красного Знамени

Анна Карпова

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