Ленточные боры Алтая расширились по площади, но состарились. Как их сохранить?

Вопреки стереотипам, площадь ленточных боров в Алтайском крае не сократилась, а выросла вдвое за последние сто лет. Но если раньше в этих лесах было много молодых деревьев, то сейчас их критически мало — лишь около 10%. И это заставляет беспокоиться о будущем знаменитых алтайских сосновых лент. Об этом говорили ученые, чиновники и арендаторы боров на рабочем совещании в Новосибирске 7 февраля.

Напомним, широкая общественная дискуссия о судьбе ленточных боров в Алтайском крае началась после того, как министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в начале декабря заявил, что эти леса получат особый статус. Он подразумевает, что в приоритете будут защита боров, а не заготовка древесины.

Теперь власти, ученые и эксперты отрасли должны определить новые правила работы арендаторов в ленточных борах. Совещание в Новосибирске стало одним из первых шагов к этому. На нем прозвучало немало интересных подробностей.

Как сейчас работают в ленточных борах

Лесная отрасль важна для экономики Алтайского края. Она дает до 2% в валовый региональный продукт и около 12% экспорта. При этом около 80% деловой древесины перерабатывают в крае, сообщил министр экологии и природных ресурсов Алтайского края Владимир Попрядухин.

С 2013 года в ленточных борах заготавливают 1,2−1,3 млн кубометров древесины ежегодно. В девяностые годы этот показатель был около полумиллиона. Он увеличился, потому что изменилось законодательство: интенсивность рубок подняли с 20% до 30%, а возраст деревьев, которые разрешено изымать, снизили со 121 до 101 года.

Лес в регионе осваивают уже три века, но ленточных боров меньше не становится. До 1915 года их площадь в Алтайском крае составляла 475 тыс. га, сейчас — почти 1,1 млн га. За миллион эта цифра перевалила в последние 10 лет благодаря тому, что арендаторы проводят масштабное восстановление леса, сообщил Владимир Попрядухин.

Его заместитель Владимир Черных добавил, что лесное хозяйство на Алтае ведут так, чтобы создавать устойчивые насаждения. Один из инструментов для этого — выборочные рубки. Лесоводы убирают только спелые и перестойные (то есть старые) деревья, чтобы появились условия для роста молодняка.

Также Владимир Черных подчеркнул, что Алтайский край — единственный регион в Сибири, где больше лесных площадей вводится, чем выбывает.

Однако он заявил, что трудностей в отрасли немало. Это подтвердил Владимир Седых, ведущий научный сотрудник института леса СО РАН: «У вас лесов нет, одни проблемы».

Ежегодно в ленточных борах высаживают 10 тыс га новых лесов. Фото предоставлено организатором мероприятия

В борах мало молодняка. Почему это плохо?

За последние десятилетия возрастная структура ленточных боров Алтая значительно изменилась. Это отметили сразу несколько докладчиков, и почти все подчеркнули, что это вызывает обеспокоенность.

В середине XX века на молодое поколение сосен приходилась треть от общего количества деревьев. Теперь этот показатель — около 10%. Еще 55% - средневозрастные и приспевающие, 35% - «старики», то есть спелые и перестойные. Такие данные привел директор «Центра защиты леса Алтайского края» Александр Зверев.

Наиболее критичная обстановка на севере лент — там умирающих деревьев уже больше половины. «Существующая система не обеспечивает омоложение лесов. Если мы ничего не будем делать, нечего будет передать следующему поколению», — отметил Валерий Савин, директор по лесному хозяйству холдинговой компании «Алтайлес», основного арендатора ленточных боров.

Это подтвердил Сергей Седых. По его словам, лесоводы предыдущих поколений оставили потомкам прекрасное поколение, а сейчас леса деградируют. «За полвека продуктивность сосняков упала вдвое», — подчеркнул ученый.

Сосна в ленточных борах живет в 90% случаев до 160 лет. При этом полезные функции (водозащитные, поглощение пыли и углекислого газа, выделение кислорода и прочие) выполняет только до 110 лет. В 140 лет сосна поглощает больше кислорода, чем выделяет, рассказал заслуженный лесовод РФ, доктор с/х наук и президент союза лесных организаций (СОЛО) «Алтайлес» (некоммерческая организация) Михаил Ключников.

По его словам, пока насаждения находятся в возрасте 80−130 лет, нужно «постепенной рубкой заменить старовозрастные насаждения на молодое поколение», сказал Ключников. Однако сейчас этого не происходит. Одна из причин — несовершенное законодательство.

Алтайский край — единственный регион Сибири , где леса высаживается больше , чем убывает ( пожары , незаконные рубки). Фото предоставлено организатором мероприятия

Что не так с нормативной базой?

Эксперты лесной отрасли говорят, что главный для их сферы документ — Лесной кодекс РФ — «зашел в тупик» и его надо перерабатывать.

Одна из основных проблем — кодекс в 2007 году отменил региональную нормативную базу. Получается, что есть только общие правила, и ими приходится руководствоваться и на Таймыре, и в Крыму, хотя леса там абсолютно разные, рассказывает завкафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) Сергей Залесов.

Вопросы есть и к другим, новых нормативным актам. Часто они противоречат друг другу. «Я как профессор перестаю их понимать. Авторы этих документов точно не сдали бы мне экзамен», — сказал Залесов и добавил, что для некоторых нормативных актов нужны «толкователи Корана».

Он считает, что нужно разрабатывать новую законодательную базу. Особенно для защитных лесов — именно под эту категорию попадают ленточные боры Алтайского края.

Ученых и лесоводов беспокоит и то, что по текущему законодательству в российских лесах увеличивается площадь особо охранных природных территорий (ООТП) и особо защитных участков (ОЗУ). На них запрещены любые рубки, кроме санитарных. Таким образом, эти участки просто обрекают на гибель.

Лесовосстановление в ленточных борах без участия человека невозможно, потому что сосна здесь расположена на ареале границы своего распространения, объяснил Владимир Черных.

Михаил Ключников,

президент СОЛО «Алтайлес»:

Если мы будем только охранять, то зайдем громадными территориями в зону гибели. Через 20 лет в ней будет более 20 тыс. га. Это — куча горючих материалов, патологии. Лес просто сгорит! Государству придется тратить огромные деньги на уборку и посадку новых культур. Бизнес заниматься этим не будет, так как ему неоткуда брать на это средства. Нет древесины — нет охраны лесов.

Сергей Залесов,

завкафедрой лесоводства УГЛТУ:

«Зеленые» говорят, что у нас мало ООПТ. Но посмотрите на Финляндию: там ООПТ в Лапландии, где лесотундра и ничего не растет! А у нас — самые продуктивные леса. Под ООПТ надо отдать весь север Якутии и Ямал, а где лес растет, давайте его заготавливать!

Михаил Ключников призвал лесоводов и ученых тверже отстаивать свои позиции. Благо, теперь у отраслевого сообщества есть такая возможность — им предстоит выработать новые правила хозяйствования в ленточных борах.

Как будут менять правила работы в «лентах»

В целом ученые и эксперты признали: стратегия ведения лесного хозяйства в ленточных борах Алтайского края правильная. Но из-за текущего состояния этих лесов требуется усовершенствовать методы работы.

Оттачивать эти методы будут в научном стационаре — отдельном участке, где опробуют интенсивную формы ведения лесного хозяйства, разные методы рубок и определят наиболее оптимальные правила, благодаря которым удастся максимально сохранить биоразнообразие и защитные функции лесов.

Также специалистам предстоит выработать новые нормативы охраны и восстановления лесов, а также оценить целесообразность создания ООПТ и ОЗУ в ленточных борах.

Еще один пункт из резолюции, подписанной по итогам совещания: необходимо разработать программу космического мониторинга и с ее помощью следить за динамикой изменений покрытых лесом площадей ленточных боров Алтайского края.

Текст резолюции участники совещания отправили в федеральное министерство экологии и природных ресурсов.

Охраняют ленточные боры от пожаров только арендаторы. Государственного финансирования на эти цели не предусмотрено. Фото предоставлено организатором мероприятия

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