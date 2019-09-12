Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович оказался в инвалидом кресле после поездки в Черногорию. Телеведущего с женой заметили в аэропорту Тивата.

Помощник телеведущего заявил, что Якубович повредил колено, когда плавал в бассейне.

«Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб», — передает слова пресс-секретаря Якубовича «Федеральное агенство новостей».

Ранее Якубович признался, что не понимает, как программа «Поле чудес» продолжает выходить в эфир 29 лет. И подчеркнул, что получает удовольствие от участия в ней. Он заверил, что как только ему надоест, зрители смогут определить это по глазам.