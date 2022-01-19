«Лепота! Теплая вода»: как барнаульцы празднуют Крещение без больших морозов и QR-кодов. Фоторепортаж altapress.ru

В краевой столице отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне. Традиционно он продлится до полуночи 19 января. А пока день клонится к завершению, горожане запасаются освященной водой, а некоторые еще и окунаются в прорубь. О том, как прошел крестный ход и крещенские купания, — в репортаже altapress.ru.

Крестный ход и чин освещения воды

С самого утра в Знаменском монастыре идет праздничное богослужение. В храм на службу, которую возглавляет митрополит Сергий, собрались прихожане. Желающих много, но полного аншлага, как и в прошлом году, нет — коронавирусные ограничения. Тем не менее, о QR-кодах никто даже не упоминает. Люди, наложив на себя крестное знамение, спокойно заходят в храм.

В это время собравшихся снаружи «страхуют» народные дружинники и сотрудники правоохранительных органов. Несколько патрулей ДПС дежурят у ворот в ожидании выхода процессии — священников и верующих нужно сопроводить до речного вокзала. Так безопаснее.

Крещение в Барнауле. 2022 год. Анна Зайкова. Крещение в Барнауле. 2022 год. Анна Зайкова. Крещение в Барнауле. 2022 год. Анна Зайкова. Крещение в Барнауле. 2022 год. Анна Зайкова.

После службы и церковных таинств священнослужители с крестами и хоругвями устремляются к выходу из храма. За ними выстраивается колонна верующих. Процессия быстрым шагом движется в сторону речного вокзала.

Крестный ход останавливается на берегу Оби. Здесь процессия разделяется. Священники во главе с митрополитом Сергием спускаются к подготовленной маленькой иордани (прорубь в реке, подготовленная к празднику Крещения — прим. Ред.), чтобы совершить чин водосвятия — великого освещения воды. Только после этого правоохранители запускают на лед собравшихся людей.

Крещение в Барнауле. 2022 год. Анна Зайкова.

Несмотря на небольшое столпотворение, все проходило спокойно. Полицейские вежливо объясняли каждому: запустим, но только после чина освящения воды, а пока нужно немного подождать. При этом молитвы, песнопения и поздравление митрополита транслировали на большие колонки, установленные на берегу.

«Умоемся и помолодеем»

В руках у большинства пустые бутылки. Многие запасаются святой водой в Крещение на весь год. А вот используют ее по-разному.

Крещение в Барнауле. 2022 год. Анна Зайкова.

«Умоемся и помолодеем», — шутят Любовь и ее сестра.

Любовь на протяжении нескольких лет ежегодно окуналась в прорубь, а сегодня пришла только за водой — «моржевание» уже в прошлом. Сестры отмечают: крещенская вода необычная — она долго храниться и не мутнеет. Женщины искренне верят в ее целебные свойства.

«Каждое утро после молитвы я выпиваю стакан освященной воды натощак и заедаю кусочком просфоры», — также делится своим опытом один из верующих по имени Владимир.

Крещение в Барнауле. 2022 год. Анна Зайкова.

Надежда вместе с мужем пришла к иордани, чтобы набрать крещенской воды на всю семью. В руках — две большие трехлитровой бутыли. У женщины и ее мужа трое взрослых детей.

«Мы опрыскиваем водой жилье, умываемся ею, пьем, когда заболеем. Ну и, конечно, здесь никуда без веры, она помогает. Наша семья глубоко верующая уже не в одном поколении. Дедушка в церкви служил. В 20-е годы прошлого века во время репрессий он бежал сюда вместе с семьей из Воронежа», — рассказала altapress.ru Надежда.

Ее дочь работает терапевтом в одной из городских больниц. Часть воды, освещенной митрополитом, женщина передаст ей.

Крещение в Барнауле. 2022 год. Анна Зайкова.

«Сейчас такое страшное время… Сами же видите, что творится. Мы всячески стараемся поддержать дочь, в том числе верой, поэтому и приехали сюда с другого конца Барнаула. Другого-то пути у нас и нет… чтобы вселить веру в детей и внуков», — добавляет женщина.

Праздничная «перезагрузка»

В это время на озере в поселке Борзовая заимка самые стойкие и смелые барнаульцы друг за другом отправляются в прорубь, чтобы в Крещение окунуться в воду и «смыть все плохое». Многие верят, что такое действие станет для них своеобразной «перезагрузкой», эффект от которой продлится минимум до следующего года.

Крещение в Барнауле. 2022 год. Анна Зайкова. Крещение в Барнауле. 2022 год. Анна Зайкова. Крещение в Барнауле. 2022 год. Анна Зайкова. Крещение в Барнауле. 2022 год. Анна Зайкова. Крещение в Барнауле. 2022 год. Анна Зайкова.

К слову, здесь QR-коды тоже не понадобятся. На озеро пропускаю всех желающих.

Справка Уже второй год водоем стал единственным местом, где разрешены крещенские купания. Из-за пандемии коронавируса было принято решение не обустраивать купель на Оби в районе речного вокзала, как это было прежде.

Одни ныряют в озеро по самую макушку и при этом крестится, другие осторожно заходят и медленно погружаются в крещенскую воду, третьи — проплывают до середины, чтобы тут же вернуться назад.

Крещение в Барнауле. 2022 год. Анна Зайкова.

«Да ты хоть покрестись что ли», — весело смеется только вышедший из озера мужчина, глядя как одна из купальщиц задорно ныряет, а потом позирует для фото на память.

К слову, практически каждый участник крещенских купаний запечатлел себя на фоне озера. Как правило, людей фотографировали на смартфоны друзья или родственники, плотно укутанные в теплые пуховики и куртки.

Купанию возраст не помеха

«Как будто заново родился», — отмечает один из крещенских «моржей».

Крещение в Барнауле. 2022 год. Анна Зайкова.

Мужчина бодро отправляется в воду и три раза окунается в озере. После этого выбирается на берег, где его уже ждут с полотенцем.

«Лепота! Теплая вода», — слышится со стороны озера.

Часть барнаульцев, пришедших на озеро, далеко не первый раз участвуют в крещенских купаниях. Для многих это стало ежегодной традицией. Так, в семье Алексея она держится уже четвертый год.

Крещение в Барнауле. 2022 год. Анна Зайкова.

А вот Вера окунается в крещенскую воду на протяжении 15 лет. На ней белая рубаха для купания. Она быстро скидывает верхнюю одежду и направляется к проруби. Здесь уже образовалась наледь, поэтому женщине помогает спуститься сотрудник МЧС.

После троекратного погружения в воду с улыбкой возвращается на берег. Женщина смеется: в своем почтенном возрасте она чувствует себя 17-летней. Возможно, это сила крещенской воды — не исключает собеседница.

Маленькие «моржи»

У озера скапливаются сланцы, а на деревянном столе неподалеку — верхняя одежда. Люди прибывают. Приходят целыми семьями. Но купаются, в основном, представители сильной половины человечества.

Крещение в Барнауле. 2022 год. Анна Зайкова.

Мужчины один за другим спускаются в озеро. Некоторые из них приехали с детьми.

«Давай, не бойся», — подзадоривает отец своего маленького сына.

Кажется, что мальчик уже решился ступить в воду, но в последний момент наотрез отказывается идти дальше.

Крещение в Барнауле. 2022 год. Анна Зайкова.

Рядом с купелью дежурят спасатели. Их вахта началась рано утром и продлится до ночи. Они отмечают — пока не зафиксировано ни одного ЧП. Люди внимательно относятся к предостережениям и соблюдают технику безопасности.