Лес устал и листья сбросил. Осенний фоторепортаж altapress.ru из барнаульского дендрария

Прохладным сентябрьским днем корреспонденты altapress.ru отправились на прогулку по дендрарию. Обойти все не смогли, потому что слишком долго любовались и снимали красоту повсюду. Листочки, желуди и шишки — на наш— их снимках.

Несъедобный барбарис

Одному из наших корреспондентов довелось побывать в дендрарии впервые. За вход пришлось отдать 150 рублей — не так много за хорошие впечатления.

Первая тропинка уже усыпана желтыми листьями и плодами, похожими на манчьжурский орех. Но пробовать мы не стали — зубы делать дорого.

По пути встречаются розы: белые, розовые и красные. Они гордо растут поодаль от других растений.

Дальше из знакомых растений — только ель и яблоня. И, кстати, недалеко от роз цветет барбарис, Но конфеты мы не нашли, хотя искали.

Постепенно на прогулку приходят все больше людей, в том числе пожилые пары и семьи с детьми. Кто-то берет с собой фотоаппарат, чтобы устроить осеннюю фотосессию. Подходящих мест здесь — на каждои метре.

На зеленой лавочке у фонтана, который уже, видимо, отработал свой сезон, позируют папа с дочкой для мамы-фотографа. Потом снимают и ее.

Прогулка altapress.ru под дендрарию в Барнауле 11.09.2022 . Елизавета Козубенко , altapress.ru

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Вальс листьев

Когда кадров для соцсетей становится достаточнопосетители шагают дальше. Их место быстро занимает пожилая женщина с внуками. Как это обычно делают бабушкиона стремится накормить детишек где угодно. На лавочке быстро появляются сокпирожки и еще что-то вкусное.

Чтобы не проголодаться из-за чужого пикника, мы идем вперед. Периодически встречаются таблички с указанием маршрута и предупреждением, что здесь могут гулять дикие звери.

Мы рассчитывали на волка или медведя, но познакомились только с беспородным щенком. Он был весь мокрый, с грязными лапами и глазами, просящими ласки. Ну, разве можно пройти мимо и не погладить?..

Прогулка altapress.ru под дендрарию в Барнауле 11.09.2022 . Елизавета Козубенко , altapress.ru Прогулка altapress.ru под дендрарию в Барнауле 11.09.2022 . Елизавета Козубенко , altapress.ru Прогулка altapress.ru под дендрарию в Барнауле 11.09.2022 . Елизавета Козубенко , altapress.ru

Во время прогулки невольно вспоминается детский сад или начальная школа. Когда нужно было откуда-то достать шишки или листочки для трогательных поделок.

Такого добра здесь полно. Только мы уже взрослые — мастерить лень. Поэтому фотографируем.

Ветер кружит листья с дерева, и получается этакий природный вальс. В качестве музыки шум ветра и хрустящие под ногами желуди с шишками.

Вокруг неспеша, с оглядкой на деревья гуляют люди. Изредка они прерывются на фото. Очередной мастер говорит в «укор» модели: «Ну, а улыбаться кто будет?»

Кроме любителей фотоискусства, попадаются и спортсмены. Мимо на велосипедах пролетает семья. Мальчик где-то подобрал острую длинную палку. Мама говорит: «Да брось ты ее!». Но он не бросает и крутит педали.

Есть и те, кто решил пробежаться по лесу на своих двоих. Хотя на дороге встречаются ямы, камни и горки.

Лавочки тоже есть, и садиться нужно быстро. Их так и норовят надолго занять романтичные парочки.

Дважды мы видели деревянные беседки. Сделаны добротно, но сидений в них не хватает, будто недокомплект. Об этом даже ворчала дама, проходившая мимо: «Могли бы и сделать».

Что особенно ценно, в дендрарии можно пополнить словарный запас или потренировать дикцию. Так сложно и непонятно называются многие растения. А еще есть латинские обозначения — для самых умных.

А мы просто гуляли и наслаждались пейзажами. Даже орешек с неизвестного дерева с собой забрали. Кто знает, может желание исполнит, как сказке о Золушке…