Леса, бюджет и льготы для ИТ-компаний. Какие важные решения приняли депутаты АКЗС на октябрьской сессии

Тринадцатая сессия АКЗС состоялась 27 октября. Повестка заседания была крайне насыщенной — парламентарии рассмотрели целых 36 вопросов. О том, какие самые важные решения приняли депутаты регионального парламента — в материале altapress.ru.

Совет АКЗС вместо Совета фракций

Депутаты внесли изменения во внутреннюю структуру регионального парламента, поддержав создание Совета АКЗС. Этот постоянно действующий совещательный орган будет заниматься предварительной подготовкой и рассмотренией организационных вопросов деятельности АКЗС.

В состав нового парламентского органа, помимо спикера АКЗС, его заместителей и руководителей фракций, войдут председатели постоянных комитетов АКЗС. Помимо полномочий существовавшего до этого Совета фракций, к Совету АКЗС перейдут некоторые функции председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания и его заместителей.

Например, решение о проведении опросного голосования, утверждение повестки сессий, решение о проведении внеочередной ил дистанционной сессий и другие.

«Это решение направлено на деполитизацию коллегиального органа и придание ему статуса более профессионального», — резюмировал Александр Романенко.

С заботой о пчелах

Депутаты АКЗС привели региональное законодательство с ветеринарными правилами содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства в части размещения пасек.

Так, пасеки теперь нельзя размещать на расстоянии не менее 100 м от предприятий химической промышленности, организаций культуры, детских лагерей и т.д.

Решить «древесную проблему»

Как сообщил председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов, по существующему законодательству, гражданам для строительства жилого дома предоставляется до 100 кубометров деловой древесины, а для его ремонта до 25. Однако, по словам авторов законопроекта, практика показывает, что реальная потребность в древесине ниже. Так, для постройки жилого дома достаточно 70 кубометров.

При этом в крае образовались большие очереди за такой древесиной. Выделяемого на год управлением лесами лимита деловой древесины хватает только 30−50% граждан, подавших заявки. Очередь остальных граждан в лучшем случае переходит на следующий год. А многие граждане не могут получить заявленную для строительства и ремонта древесину по 3−5 лет.

Чтобы решить эту проблему, в закон внесли изменения. Однако ко второму чтению обязательно учтут мнение муниципалитетов и всех заинтересованных лиц.

Тринадцатая сессия АКЗС. 27 октября 2022 года. Фото: пресс-служба АКЗС

Налоговые льготы для алтайских ИТ-компаний

Предприниматели Алтайского края, работающие в области информационных технологий, смогут применять пониженные ставки налога при использовании упрощенной системы налогообложения с 2023 по 2024 год.

Ставка по УСН для таких предприятий составят 1%, если объектом налогообложения являются доходы (6% в обычных условиях). Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, предполагается налоговая ставка в 5% (для остальных 15%). Ставки применяются при соблюдении налогоплательщиком ряда обязательных условий (например, по размеру оплаты труда).

Под действие закона попадут 168 субъектов МСП, получивших документ о государственной регистрации и 14 организаций-правообладателей.

Бюджет 2022 года вырос

Депутаты внесли корректировки в бюджет текущего года. Так, объем доходов краевого бюджета увеличился на 2 млрд рублей и теперь составит 154,9 млрд рублей. Изменение доходов связано с увеличением прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также с дополнительными безвозмездными поступлениями в бюджет края.

На эту же сумму выросли расходы краевого бюджета. Теперь они прогнозируются в размере 180,5 млрд рублей — это на 2 млрд рублей больше, чем ранее утвержденные объемы.

Дополнительные средства планируется направить на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, на финансовую поддержку муниципальных образований, обновление и модернизацию материально-технической базы учреждений социальной сферы, на поддержку реального сектора экономики, сельского хозяйства и дорожной деятельности.

При этом дефицит краевого бюджета не изменяется и составит 25,5 млрд рублей.

Тринадцатая сессия АКЗС. 27 октября 2022 года. Фото: пресс-служба АКЗС

Бюджет на 2023 год принят в первом чтении

Депутаты АКЗС приняли в первом чтении проект бюджета на 2023 год.

Доходы краевого бюджета в 2023 году планируются в сумме 139,8 млрд рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы на 2023 год составят 77,4 рублей — это на 14% выше плана текущего года.

Основными источниками формирования налоговых доходов станут налог на доходы физических лиц — 27,3 млрд рублей, налог на прибыль организаций — 17,5 млрд рублей и акцизы — 15 млрд рублей. Из федерального бюджета на 2023 год планируются поступления в размере 62,1 млрд рублей.

Расходы краевого бюджета на 2023 год планируются в размере 153,3 млрд рублей. При этом, 69% из них запланированы на социальную сферу.

Дефицит краевого бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 13,5 млрд рублей.

На 2024 и 2025 годы объем доходов краевого бюджета составит 123,3 млрд рублей и 116,9 млрд рублей соответственно. Расходы бюджета на этот же период запланированы в размере 129,1 млрд рублей и 119,2 млрд рублей соответственно.

Тринадцатая сессия АКЗС. 27 октября 2022 года. Фото: пресс-служба АКЗС

Поправки в закон об образовании

Вслед за федеральным законодательством, депутаты краевого парламента изменили краевой закон, благодаря чему краевые власти получили право финансировать группы продленного дня в школах и обязанность индексировать стипендии для студентов краевых ссузов.

Планируется, что уже в январе увеличение таких стипендий может составить более 10%, что станет первой индексацией за несколько лет.

Также депутаты дополнили полномочия органов местного самоуправления. Они будут должны определять порядок предоставления школьникам с ограниченными возможностями здоровья бесплатного двухразового питания за счет средств местного бюджета, а также возможность его замены денежной компенсацией.

Детям-сиротам, детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, чернобыльцам, детям военнослужащих, погибших при исполнении, участникам и ветеранам боевых действий, будет предоставлено преимущественное право зачисления в училища, колледжи и другие ссузы при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний.

Тринадцатая сессия АКЗС. 27 октября 2022 года. Фото: пресс-служба АКЗС

Возможностей использования регионального маткапитала теперь больше

Депутаты АКЗС расширили возможности использования регионального материнского капитала, а также уточнили порядок выплат в связи с введением универсального пособия.

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина, представляя этот документ, заявила, что «это нововведение поможет привести систему мер поддержки семей к единым требованиям и максимально упростит процедуру подачи заявлений».

Теперь семьи с тремя и более детей смогут направлять средства материнского капитала на оплату присмотра и ухода за ребенком в детском саду. При этом использовать маткапитал в таких целях можно сразу же после рождения (усыновления) ребенка, давшего право на региональный материнский капитал.

Также с 1 января 2023 года можно будет получить часть средств регионального маткапитала в виде денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума на ребенка в Алтайском крае. Эта выплата будет предоставляется периодически и при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в крае.