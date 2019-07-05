Лесные полосы вдоль рек оказались под новой угрозой вырубки

С 1 июля вступили в силу изменения в Лесной кодекс РФ, которые ставят под угрозу значительного сокращения так называемые «нерестоохранные полосы лесов». Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Гринпис начали собирать подписи против этих поправок.

Нерестоохранные полосы — это особая категория лесов, установленная законодательно в середине прошлого века для сохранения прибрежных зон водоемов, в которых нерестятся ценные виды рыб — лососевые, осетровые и проч.

По данным WWF, на сегодняшний день большинство таких лесных полос в России имеют ширину около 1 км. Их общая площадь составляет 56,8 млн га — это 20,4% площади защитных лесов или 4,9% площади лесов страны.

Принятые поправки устанавливают новые критерии для отнесения лесных участков к категории нерестоохранных полос. В соответствии с ним ширина таких лесных полос сокращается с 1 км по каждому берегу реки до 50−200 м.

Из официального заявления WWF:

Это критическое сокращение, которое не сможет компенсировать новая категория охранных территорий — рыбоохранные зоны. Рыбоохранные зоны официально утверждены пока только для шести регионов страны — Республики Адыгея, Республики Алтай, Алтайского края, Амурской, Астраханской и Архангельской областей. Мы полагаем, что с учетом нехватки доступных ресурсов древесины во многих регионах страны утратившие защитный статус нерестоохранные полосы в некоторых регионах будут вырублены уже в ближайшее время.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Гринпис уже собрали 163098 подписей против изменений Лесного кодекса. Петиция будет направлена президенту страны и должна быть рассмотрена в течение месяца.

Юлия Суханова.