Лесники создают благоприятные условия для роста деревьев

«2019 — год качественного отвода и таксации». Под таким девизом в с. Северка (Ключевской район) прошло рабочее совещание по вопросам оценки качества отвода и таксации лесосек для проведения группово-выборочных рубок в ленточных борах Алтайского края и поиску решения проблем, связанных с проведением таких рубок.

В нем приняли участие представители управления лесами Алтайского края, начальники территориальных отделов по обеспечению полномочий в области лесных отношений и арендаторы лесных участков. Организаторами совещания выступили Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, Союз организаций лесной отрасли «Алтайлес» и лесная холдинговая компания «Алтайлес».

Как, в рамках установленного объема рубок, грамотно содействовать сохранению молодняков, формированию подроста и ускоренному восстановления запасов древесины — главные вопросы лесного хозяйства, волнующие алтайских лесников.

Рабочее совещание в с. Северка ( Ключевской район). Фото: ЛХК «Алтайлес».

Лесоводство — это такая же наука, как математика, со своими законами и принципами. Она изучает методы улучшения и повышения продуктивности лесов. И идеал каждого лесовода — это формирование разновозрастных насаждений, обеспечивающих повышенную продуктивность лесов, — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления лесами Владимир Черных.

Рубка насаждений, нормируемая величиной прироста, не противоречит идее сохранения и бережного отношения к лесу. Напротив, она ведет к его оздоровлению. Сформировать идеальный разновозрастной лес можно только с помощью рубок. Другой вопрос — какие рубки применять.

Президент СОЛО «Алтайлес» Михаил Ключников отметил, ведущие ученые-лесоводы из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска единогласно заявляют, что в алтайских ленточных борах нужно законодательно запретить проведение добровольно-выборочных рубок.

Рабочее совещание в с. Северка ( Ключевской район). Фото: ЛХК «Алтайлес».

Это правильно. Они не соответствуют природе возникновения сосновых насаждений и их развитию. И сейчас мы с вами в этом уже смогли убедиться, — подчеркнул Михаил Ключников.

Как не допустить деградации лесов и какой подход нужно применять при отборе деревьев, обсудили участники совещания. Они осмотрели три участка Ключевского лесничества: текущую и прошлогоднюю лесосеки, а также участок, для будущего отвода и таксации. Каждый лесник смог высказать свою точку зрения используя наглядные примеры, что в итоге привело к общему выводу.

Рабочее совещание в с. Северка ( Ключевской район). Фото: ЛХК «Алтайлес».

Первоочередная задача — освободить подрост от перестойных насаждений. Молодое поколение должно занимать лидирующие позиции и омолаживать лес. Только после этого можно переходить к контролю полноты и интенсивности насаждений, — резюмировал высказанные мнения директор по лесному хозяйству ЛХК «Алтайлес» Валерий Савин.

Итоги совещания подвел заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления лесами Владимир Черных: «Как мы все сегодня в очередной раз убедились, важно, чтобы рубки не только правильно назначались, но и правильно проводились. Убежден, что, если каждый из нас будет придерживаться выбранной стратегии, то в ближайшие годы нам удастся добиться идеальной структуры леса, снизить пожароопасность и обеспечить максимальную реализацию его экологических и защитных функций».