Лесную отрасль в Алтайском крае ждет глобальная проверка

В частности, речь идет о лесных пожарах и незаконных вырубках лесов, которые совершаются «при попустительстве, а иногда и явном покровительстве должностных лиц региональных органов лесного хозяйства, в том числе под видом проведения санитарно-оздоровительных мероприятий».
По словам первого замгенпрокурора РФ Александра Буксмана, Александра Буксмана, в Республике Алтай, Бурятия, Якутия, в Алтайском крае, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Омской и Томской областях власти допускают нарушения при заключении договоров аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений, а также в осуществлении контроля за исполнением их условий.
При этом до суда доходит только треть дел по вырубкам и не более 5% по уничтожению леса огнем, добавил Юрий Чайка.
Ущерб от незаконных вырубок в Сибири оценивается экспертами в 6 млрд рублей в год.
Юрий Чайка призвал прокуроров оценить деятельность региональных властей по проведению лесоустройства, законности распоряжения лесными угодьями и добиваться ответственности в случае найденных нарушений.