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Жизнь

Лесную отрасль в Алтайском крае ждет глобальная проверка

В 2020 году российские регионы проверят на исполнение законодательств в сфере лесопользования, пообещал генпрокурор РФ Юрий Чайка. Среди субъектов, где допускаются нарушения, назвали и Алтайский край. Об этом пишет «Коммерсант».

Древесина. Вырубка.
Древесина. Вырубка.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В частности, речь идет о лесных пожарах и незаконных вырубках лесов, которые совершаются «при попустительстве, а иногда и явном покровительстве должностных лиц региональных органов лесного хозяйства, в том числе под видом проведения санитарно-оздоровительных мероприятий».

По словам первого замгенпрокурора РФ Александра Буксмана, Александра Буксмана, в Республике Алтай, Бурятия, Якутия, в Алтайском крае, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Омской и Томской областях власти допускают нарушения при заключении договоров аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений, а также в осуществлении контроля за исполнением их условий.

Рубки леса в Змеиногорском районе.
Рубки леса в Змеиногорском районе.
Скрин с YouTube

При этом до суда доходит только треть дел по вырубкам и не более 5% по уничтожению леса огнем, добавил Юрий Чайка.

Ущерб от незаконных вырубок в Сибири оценивается экспертами в 6 млрд рублей в год.

Юрий Чайка призвал прокуроров оценить деятельность региональных властей по проведению лесоустройства, законности распоряжения лесными угодьями и добиваться ответственности в случае найденных нарушений.

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