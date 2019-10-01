Лесопарковую зону в алтайском городе предлагают отдать под кладбище

В конце октября в Бийске пройдет общественные слушания по поводу изменений в генеральном плане города. Одним из них станет сокращение зоны городского лесного фонда и лесопарков. Эту территорию могут отдать под захоронения, пишет «Бийский рабочий».

Лесопарковая зона в Заречье, согласно изменениям, может сократиться на 4,41 га. Также уменьшится зона автомобильного транспорта — на 0,089 га.

Это необходимо для того, чтобы сменить назначение участка — вместо рекреационного он будет предназначаться для размещения кладбищ и крематория.

Год назад в мэрии сообщили, что в наукограде заканчиваются места для захоронений. Расширяться бийскому кладбищу просто некуда. Попытки договориться с Бийским районом об обмене землями успехом не увенчались, пишет издание.

Глава города Александр Студеникин сообщил, что на крайний случай на примете муниципалитета уже есть несколько участков, на которых можно организовать новое кладбище. Видимо, речь шла о расширении кладбища в Заречье.