Лестницы в Барнауле и на Алтае должны быть удобными для тех, кто пользуется колясками

Заслуга в этом принадлежит инициативным жильцам и ответственным сотрудникам ТСЖ и управляющих компаний. Согласно законодательству, собственник обязан обеспечить беспрепятственный доступ в дома для людей с ограниченными возможностями.
Но важно знать не просто закон, но еще и то, как его правильно выполнить. Вопрос заключается не только в соблюдении правил технических регламентов и пожарной безопасности, но и в удобстве самого пандуса.
Александр Астафьев,
руководитель компании «Бореал групп»:
История наших изделий началась с одного случая. Самый первый откидной пандус мы установили в подъезде для ребенка с ДЦП. Родителям каждый день приходилось поднимать тяжелую коляску. Пандус получился красивый, но родители попросили его сразу же демонтировать. Оказалось, что его вес — почти 50 кг — был неподъемным. Тот пандус мы вернули производителю — известному в России поставщику товаров для создания доступной среды. А потом разработали свою модель, уже ориентируясь на пожелания пользователей и требования законодательства.
*Условия акция на производство и монтаж откидного пандуса в подъезде и поручней действительны до 30 июня 2020 года.
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