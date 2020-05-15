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Жизнь
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Лестницы в Барнауле и на Алтае должны быть удобными для тех, кто пользуется колясками

Уже 30 многоквартирных домов в Барнауле в этом году были оборудованы специальными пандусами. Родители с маленькими детьми, инвалиды и их родственники теперь могут с комфортом преодолевать лестницы и спокойно выходить из своего дома.

ООО «Бореал групп»

Заслуга в этом принадлежит инициативным жильцам и ответственным сотрудникам ТСЖ и управляющих компаний. Согласно законодательству, собственник обязан обеспечить беспрепятственный доступ в дома для людей с ограниченными возможностями.

Но важно знать не просто закон, но еще и то, как его правильно выполнить. Вопрос заключается не только в соблюдении правил технических регламентов и пожарной безопасности, но и в удобстве самого пандуса.

Александр Астафьев,
руководитель компании «Бореал групп»:

История наших изделий началась с одного случая. Самый первый откидной пандус мы установили в подъезде для ребенка с ДЦП. Родителям каждый день приходилось поднимать тяжелую коляску. Пандус получился красивый, но родители попросили его сразу же демонтировать. Оказалось, что его вес — почти 50 кг — был неподъемным. Тот пандус мы вернули производителю — известному в России поставщику товаров для создания доступной среды. А потом разработали свою модель, уже ориентируясь на пожелания пользователей и требования законодательства.

*Условия акция на производство и монтаж откидного пандуса в подъезде и поручней действительны до 30 июня 2020 года.

ООО «Бореал групп» — производство и поставка оборудования для маломобильных групп населения

Барнаул, ул. Взлётная, 33, корпус 4, офисы 207, 210

Телефон: 8−800−700−8901 звонок по России бесплатный

Сайт — borealtape.com

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