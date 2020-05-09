20 лет без парада: интересные факты о Дне Победы

Один из самых важных праздников России отмечают 9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне. Стране известно множество различных фактов об этом страшном времени. Altapress.ru сделал подборку тех, которые относятся непосредственно к празднику Победы.

Первый парад состоялся в июне

Первый Парад Победы прошел 24 июня 1945 года. Он должен был пройти в конце мая, но дата зависела от швейных фабрик, которые изготавливали 10 тыс. комплектов парадного обмундирования для солдат.

Две капитуляции

Берлин был взят 2 мая 1945 года, но солдаты немецкой армии еще неделю оказывали сопротивление. Акт о капитуляции подписали 7 мая, но он не удовлетворил Иосифа Сталина.

Окончательная капитуляция Германии была подписана 8 мая в 22:43, но на этот момент в Москве уже было 00:43 9 мая. Поэтому Европа отмечает праздник 8 числа.

Знамя над Рейхстагом

Символом победы стала фотография «Знамя победы над Рейхстагом» Евгения Халдея. Этот снимок сделали 2 мая, когда Берлин уже взяли.

Знамя Победы над Рейхстагом. Евгений Халдей

Почему по Красной площади не несли Знамя Победы?

Знамя Победы привезли в Москву 20 июня. Его должны были пронести по Красной площади специально откомандированные в столицу знаменоносцы. Но их репетиция прошла неудачно. Тогда Жуков принял решение, что Знамя не будет вынесено.

20 лет без парада

9 мая на протяжении 20 лет не считался праздничным днем.

И только в 1965 году 9 Мая как праздник возродил Леонид Брежнев. В этот день и прошел второй парад. Третий провели к 40-летию Победы — в 1985 году.

Георгиевская лента

Георгиевская лента. СС0

Важным символом Дня Победы является Георгиевская лента. Она носит очень важный смысл, о котором мало кому известно. 6 мая, накануне Дня Победы, был день Георгия Победоносца. А капитуляцию Германии принял и подписал маршал Жуков, которого тоже звали Георгий.

Георгиевская лента с конца XVIII века была частью высшей армейской награды — ордена Святого Георгия (Георгиевский крест). Георгиевская ленточка повторяет Гвардейскую ленту на колодках ордена Славы I, II и III степени и медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Орден Славы учреждён 8 ноября 1943 года и вручался рядовому и сержантскому составу Красной армии, а в авиации — и лицам, имеющие звание младшего лейтенанта. Медаль «За победу над Германией» учреждена 9 мая 1945 года, которая вручалась всем военнослужащим и лицам вольнонаёмного штатного состава, служившим в период Великой Отечественной войны в рядах действующей Красной Армии.

Ежегодный Парад Победы

Раньше Парад Победы не проводили каждый год. Такая традиция появилась только в 1995 году. Кроме этого, в 90-е годы стали проводить парады и шествия в разных городах страны.

Тяжелая техника

Тяжелая техника на Параде Победы по Красной площади прошла впервые в 2008 году.

День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Михаил Хаустов

Бессмертный полк

С 2012 года в России начали проводить ежегодную акцию «Бессмертный полк». За последнее время она стала поистине всенародной. К ней присоединились многие другие страны.