Как пристав бабушку обидел. Барнаульскую пенсионерку оставили без накоплений и половины пенсии из-за 17-летнего долга

В редакцию altapress.ru обратилась жительница краевой столицы Нина Чарикова. С нее ежемесячно списывают задолженность из пенсионных денег, на жизнь остаются гроши. А все из-за кредитной карты, которую, как уверяет женщина, она не оформляла.

Честный человек

В 2005 году Нина Чарикова взяла кредит на холодильник и магнитофон в банке «Русский стандарт».

«Я и подумать не могла, что все так обернется. Ничего подозрительного сначала не заметила», — вздыхает собеседница.

Сумма составляла 8 тыс. 685 рублей. Ежемесячно женщина вносила платеж в размере около 965 рублей. Закрыла за десять месяцев. Квитанции прикреплены друг к другу — доказательство чистой совести плательщицы.

Кредит. Бумаги. СС0

Договор фактически разделен на две половины. Первая — посвящена кредиту и написана крупным, хорошо читаемым шрифтом, вторая — более мелким. В ней идет речь о согласии на выдачу кредитной карты.

Под договором — подпись Чариковой. Собеседница признает, что была недостаточно внимательна при подписании.

— После того, как я рассчиталась с основным долгом, мне по почте пришла карта. К ней прилагалось письмо. В нем было сказано, что я, как добросовестный плательщик, получаю кредитку с суммой около 50 тыс. рублей. За нее нужно было отдавать примерно две тысячи рублей в месяц, — вспоминает бабушка.

Деньги , рубли. CC0

Нина Чарикова с супругом посовещались и решили, что деньги, которые они внезапно получили, лишними в семье не будут. И стали пользоваться «подарком» от банка.

Ирина Савельева,

президент регионального отделения международного юридического клуба: — Со стороны банка все абсолютно законно, согласно гражданскому кодексу РФ. Дело в том, что договор на карту имеет акцептно-офертную форму. То есть, банк предложил бабушке данный продукт (офертировал), а она автоматически согласилась (акцептировла), когда впервые воспользовалась.

Кредитная карта. Открытые источники.

— Мы все делали, как положено, как в письме сказано. Регулярно приносили в «Русский стандарт» деньги. Просто поверили. Платим полгода, год, а в квитанциях одна и та же фраза: «Ваш долг 50 тысяч». То есть, спустя все это время сумма вообще не уменьшилась, — продолжает рассказ пенсионерка.

Заподозрив неладное, женщина перестала пользоваться кредиткой, а потом и вовсе уничтожила ее.

— Я по телевизору увидела сюжет, в котором говорилось, что все карты, выданные до 2007 года, являются мошенническими. За них можно не платить. Ну, я перестала. И пластик, на всякий случай, порезала и выбросила.

Деньги. Криминал. pixabay.com.

Спустя какое-то время, Чариковой стали звонить коллекторы из «Русского стандарта». Напоминали про долг. Бабушка отвечала, что банку все отдала за магнитофон и холодильник. А за кредитку платить не намерена — она ведь «ненастоящая».

Звонившие не настаивали.

Ирина Савельева,

президент регионального отделения международного юридического клуба: — Срок давности по кредитным задолженностям составляет три года. Но это не значит, что спустя такой срок, с гражданина ничего не потребуют. Взыскать могут в любое время, по решению суда.

«Я пару раз, помню, с ними поговорила и все. Больше не объявлялись», — рассказывает Нина Чарикова.

Разговор по телефону , коллектор. СС0

Бах — и пенсию списали

На этом история пенсионерки и банка должна была закончиться, как считала сама героиня. Но неожиданно ситуация получила новый оборот в апреле 2022 года, 17 лет спустя.

— Пенсия мне зачисляется на сберкнижку. И вот однажды прихожу и выясняется, что на ней шесть тысяч рублей. В то время как я получаю двенадцать. И это — мой основной доход. Дальше — хуже. Если мне на карту поступали какие-то деньги, их тоже сразу списывали.

По судебному приказу с женщины начали взыскивать задолженность по тому самому пластику. Общая сумма составляет 63 тыс. рублей. Истцом выступил «Русский стандарт».

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Ирина Савельева,

президент регионального отделения международного юридического клуба: — В обычном кредитном договоре условия расписаны очень подробно. Проценты, сроки, общая и ежемесячная суммы. В документе на карту все несколько иначе. Там, как правило, указан минимальный платеж. А по факту, вносить нужно вдвое больше, чтобы погашать и основной долг, и проценты.

Едва оправившись от шока и собрав последние накопления, Чарикова обратилась к юристу. С его помощью составила возражение.

Президент регионального отделения международного юридического клуба Ирина Савельева. Предоставлено altapress.ru.

По закону приказ выносится в упрощенном порядке — заочно, без присутствия ответчика. Он же является исполнительным документом. Оспорить его можно в течение десяти дней. Но только если обе стороны были ознакомлены с решением. Нина Чарикова утверждает, что никаких писем не получала.

Ведь в документе указан неверный адрес проживания ответчицы. В итоге конверт вернулся в почтовое отделение, а затем отправителю — в судебный участок.

Так женщина узнала о своих долгах не из бумаг, а из остатка на счету. Мировой суд рассмотрел заявление пенсионерки и отменил решение о взыскании.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Ирина Савельева,

президент регионального отделения международного юридического клуба: — В ситуации, когда с вас списывают долг по кредиту, ключевое значение имеет характер производства. Оно бывает упрощенным (согласно судебному приказу) и стандартным (по исковому заявлению). В первом случае приказ нужно оспаривать. А во втором — подавать ходатайство о применении срока давности.

27 апреля 2022 года женщина получила соответствующее определение. Следующий день как раз был приемным у пристава-исполнителя по делу Чариковой.

— Приезжаю в управление ФССП по краю, на ул. Пушкина. Сама живу в другом конце города — добираться долго и неудобно. Но пристав меня не принял. Только передал, что документ зарегистрировал и отправил в пенсионный фонд и в Сбербанк.

Кредит. Документы. Платеж. СС0

Туда-сюда

Однако 29 апреля Нине Чариковой сообщили из пенсионного фонда, что снова списали половину суммы. И дальше намерены делать то же самое.

Справка Согласно федеральному Закону «Об исполнительном производстве» с гражданина могут удержать не более 50% зарплаты и любых других доходов.

— Мне не оставалось ничего другого, кроме как опять поехать к этому приставу. Трубку он тоже не брал, хотя я звонила целыми днями. Номер его был указан в судебном постановлении.

В управлении ФССП по региону женщине советовали записаться на прием через Госуслуги.

Компьютер. CC0

«Девочки в окошке все говорили, что нужно зарегистрироваться на каком-то портале. Но я разве в этом понимаю. Издевка какая-то. Ни трубку не берет, ни в положенный день не принимает», — сокрушается героиня.

Еще упоминает, что в банке «Русский стандарт» ей не ответили, почему долги начали требовать через 17 лет.

Между тем, за весь период разбирательств бабушка лишилась более 20 тыс. рублей. Общая сумма, напомним, 63 тыс. рублей.

Деньги. Фото из открытых источников.

— Я теперь в долгах, как в шелках. Даже на карту ни копейки закинуть не могу. Знаю, что тут же спишут. Занимаю у всех родственников и знакомых. Платеж за коммунальные уже просрочила. Скоро, наверное, и воду, и свет отключат.

В начале мая, с пятого раза, Нине Петровне наконец удалось попасть к приставу-исполнителю.

— Вызвали мне его, вышел. Отдал мне постановление об отмене мер по взысканию. И сказал, что я сама должна его отвезти в банк и в Пенсионный фонд. Я так и сделала.

Кредит. Кошелек. СС0

Но половина майской пенсии Чариковой так и осталась в ведомстве. Пристав заверил женщину, что средства перечислит ей в ближайшее время. Собеседница уточняет, что этого пока этого не произошло.

Также она рассказала, что направила жалобу в управление ФССП по Алтайскому краю. И надеется, что банк «Русский стандарт» не подаст в суд еще одно возражение.