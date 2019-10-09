20 лет эпохи Ренессанса

Один из крупнейших производителей косметики и бытовой химии в России грандиозно отметил юбилей

6 октября одно из ведущих алтайских предприятий — «Ренессанс Косметик» отметило свое 20-летие. В преддверии этой знаменательной даты во Дворце города Барнаула прошел большой праздник для сотрудников компании, их семей и почетных гостей, которые пришли в этот день для поздравления. «Вместе мы смогли пройти этот сложный путь и будем двигаться дальше», — сказал со сцены основатель компании Виктор Косихин.

Как проходил праздничный вечер?

Юбилейные торжества компания провела в приятной дружественной атмосфере, это отмечали и работники предприятия, пришедшие на праздник семьями, и приглашенные гости.

За день до основного торжества 150 сотрудников компании получили свои заслуженные награды и подарки прямо на заводе. Другие были отмечены на большой сцене под громкие аплодисменты зала.

Много слов благодарности было сказано в этот вечер. Заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев вручил коллективу «Ренессанс Косметик» почетную грамоту за социально-экономическое развитие региона. Заслуги компании высокого оценило правительство Алтайского края и губернатор Виктор Томенко. Без преувеличения скажем: предприятие это действительно заслужило.

Как «Ренессанс Косметик» участвует в социальной жизни края?

Социальная направленность бизнеса — это то, чем всегда отличалась компания «Ренессанс Косметик». Ежегодно предприятие помогает детским организациям, поддерживает спорт в крае, музыкальные конкурсы и проекты, оказывает посильную помощь общественным и благотворительным фондам, ветеранскому движению.

На торжественном мероприятии, посвященном юбилею компании, основатель «Ренессанс Косметик» Виктор Косихин был награжден медалью «За помощь и содействие ветеранскому движению» от краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Что говорят сотрудники?

Коллектив компании «Ренессанс Косметик» действительно внушительный — около 250 человек. В 2019 году средняя заработная плата на предприятии выросла на 30%, а текучесть кадров, напротив, сократилась на четверть.

«Ренессанс Косметик» отметил свое 20-летие. Фото: Анна Зайкова

Владимир Слезкин в отделе контроля работает четвертый год. На 20-летие компании он пришел с женой и двумя детьми. Владимир рассказывает: условия на заводе хорошие, руководство старается сделать их еще лучше. «Думаю, что завод и свой 50-летний юбилей обязательно отметит», — добавляет он.

Александр Чернов на «Ренессансе» трудится всего лишь месяц. Молодой человек пришел на завод узнать о вакансиях, а ему сразу предложили интересную работу. «Честно, я не ожидал, что у меня все получится, — поделился он. — Коллектив у нас очень сплоченный. Если что-то не получается, тебе обязательно придут на помощь».

«Ренессанс Косметик» отметил свое 20-летие. Фото: Анна Зайкова

Как в Барнауле появился косметический завод?

Кто бы мог подумать, что небольшое производство в ангаре барнаульской автобазы может вырасти во что-то действительно серьезное — а Виктор Косихин верил.

В конце 90-х годов прошлого века страна переживала глубочайший кризис. О серьезном развитии бизнеса предприниматели не помышляли, открытие новых производств и вовсе считалось фатальным.

Но были люди, готовые рискнуть. Основатель «Ренессанс Косметик» был одним из них.

Виктор Косихин,

основатель компании «Ренессанс Косметик»:

В те годы я много общался с иностранцами, которые выпускали косметику, и мне становилось за нас обидно: а чем мы хуже? В целом любой продукт, который мы делаем, на 80% состоит из воды, чего в Сибири и на Алтае хватает. Эта мысль была реализована в 1999 году. Это был тяжелый год для моей компании, но вера в себя и уже накопленный опыт позволили создать новое производство с нуля.

«Ренессанс Косметик» отметил свое 20-летие. Фото: Анна Зайкова

Первым продуктом «Ренессанса» тогда был шампунь «Роса хмель». Часть оборудования для его выпуска Виктор Косихин привез из Польши. К чести иностранцев купленный у них смеситель компонентов работал исправно.

В 2000 году на предприятии «Ренессанс Косметик» появилась уже собственная научная лаборатория для разработки новых продуктов.

Сейчас завод выпускает их более 700 наименований и является крупнейшим производителем косметики и бытовой химии за Уралом.

Чем известна компания «Ренессанс Косметик»?

Говорить о достижениях компании за прошедшие 20 лет можно долго, и все не перечесть. «Ренессанс Косметик» — это производство полного цикла, от разработки рецептуры и дизайна упаковки до поставки готовой продукции, что в условиях высококонкурентного рынка очень существенное преимущество.

Больше половины своего ассортимента компания выпускает под торговыми марками заказчиков, таких крупных как «Лента», «Мария-Ра», «Магнит», «Новэкс», «О'кей», «Ярче!» и других.

Есть у «Ренессанс Косметик» и собственные уже известные бренды: «Выгодная уборка», Ecotherapy, «Нежность прикосновения», «Травы Алтая», «Для всей семьи» «ЛаРосса», «Чистюнька», Brand, «Хозяюшка», Aura_clean, Shalet и др.

«Ренессанс Косметик» отметил свое 20-летие. Фото: Анна Зайкова

Виктор Косихин отмечает: «Ренессанс Косметик» удалось занять лидирующее место на рынке продукции эконом-класса, но надо двигаться дальше. Предприятие планирует больше уделять внимания продуктам для людей с более высокой покупательской способностью. Линейка таких брендов у «Ренессанс Косметик» уже разработана.

Год назад компания сделала важный шаг в своем развитии, запустив новую линию выпуска пеномоющих средств, потратив около миллиона долларов. Виктор Косихин называет это оборудование венцом программы автоматизации.

Новая линия длиной 60 метров — это полный цикл производства, от выдува бутылки до розлива продукции и ее упаковки. Она интеллектуальная и позволяет существенно улучшить контроль качества продукции. Каждый этап производства теперь диагностируется.

Виктор Косихин,

основатель компании «Ренессанс Косметик»: