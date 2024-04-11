«50 лет — еще молодость». Зачем алтайские пенсионеры оставляют огороды и едут на первый «серебряный» фестиваль

Образ бабушки в платочке, ухаживающей за огородом и пекущей пирожки, постепенно уходит в прошлое. Современные пенсионеры все больше хотят путешествовать, заниматься спортом и дискутировать на интересные темы друг с другом. Для таких активных людей в Алтайском крае впервые стартовал межрегиональный фестиваль «Декада серебряного возраста».

Жизнь только начинается

Проект призван открыть новые возможности для людей «серебряного возраста». Например, найти новое хобби и познакомиться с интересными людьми. Мужчинам и женщинам старшего поколения предложили провести 10 дней вдали от города в санатории «Сосновый бор» (село Зудилово) за доступную цену. На заявку откликнулись почти 100 человек из разных городов и сел Алтайского края.

График более чем насыщенный. С утра гости фестиваля отправляются на оздоровительные процедуры или укрепляющую зарядку. После обеда для них подготовлены встречи со специалистами из разных сфер: от здравоохранения и психологии до моды и стиля. Каждый день посвящен конкретной теме: здоровью, космонавтике, истории, садоводству или финансам. А вечером жители санатория отправляют на дискотеку или вечерний променад.

«Мы живем в самую лучшую эпоху человечества, когда научно-технический прогресс изменил образ нашей жизни, качество и ее продолжительность в лучшую сторону. И возрастные рамки резко сдвинулись вперед, — размышляет спикер фестиваля, политик Владислав Вакаев. - Если у Пушкина «крепкому старику» Карамзину было всего 30 лет, то сегодня этот возраст в разы выше. Современные специалисты предлагают такую характеристику: первые 25 лет жизни — это детство, с 25 до 50 лет — молодость, а с 50 до 75 лет — зрелость, самая активная фаза жизни».

Сами участники фестиваля — живое тому подтверждение. Татьяна Курятникова уже 20 лет руководит возрастной спортивной группой в Белоярске, в которую входит 18 человек. Вместе они занимаются лечебной физкультурой, устраивают велопробеги и ходят в походы. А в ближайшее время готовятся к сдаче ГТО в своей возрастной категории.

"Декада серебряного возраста" на Алтае Анна Зайкова

«Разве можно взять и не сделать?»

Такой формат отдыха реализуют впервые в здравницах Алтайского края. Но в других городах подобный фестиваль проходи уже не первый год. Самый известный — «Декада зрелого возраста» в Сочи, которой в 2024 году исполняется 10 лет. О том, чтобы создать похожую программу на Алтае, не раз говорила руководитель алтайской туристической компании «Пятница» Елена Красулина.

«Я выступала на сочинском фестивале в качестве спикера и рассказывала слушателям об Алтае: что наш регион может предложить в плане выздоровления, природы и развлечений. И я видела, насколько люди, отдыхающие здесь, счастливы, что на них обратили внимание. Здесь они могут общаться друг с другом и интересными людьми, делиться улыбками и добрыми словами», — вспоминает она.

Вернувшись из Сочи, Елена твердо решила организовать похожую декаду на Алтае — ведь такая перезагрузка нужна всем: «К сожалению, наши пенсионеры не могут отправиться в Сочи за новыми впечатлениями. Тогда пусть фестиваль приедет к ним». Заручившись поддержкой Алтайской региональной ассоциации туризма, туристическая компания «Пятница» начала разрабатывать проект.

"Декада серебряного возраста" на Алтае Анна Зайкова

«Решающим толчком стала моя мама. Она тоже отправилась на «Декаду зрелого возраста» в прошлом году, хотя сама — далеко не «тусовщица», — рассказывает Елена. — Тогда я наказала ей: обязательно посети все возможные мероприятия, а после расскажи, как тебе фестиваль. И вернувшись после отдыха, мама призналась: «Если ты, дочь, будешь делать такое же, то я приеду». Разве можно после этого взять и не сделать?»

По изначальной задумке «Декада серебряного возраста» должна была пройти в Белокурихе. Но обстоятельства оказались против организаторов, и ее пришлось перенести. Так фестиваль переехал в село Зудилово, вблизи Барнаула. Он пройдет с 9 по 19 апреля.

"Декада серебряного возраста" на Алтае Анна Зайкова

Иван родства помнящий

Отличительная черта фестиваля — общение между разными поколениями. Участникам помогают юные волонтеры, которые еще даже не окончили университет. Елена Красулина уверена, что это поможет и пенсионерам почувствовать себя моложе, и молодым людям изменить свое отношение к старшим.

«Я сама уже скоро приближусь к «серебряному возрасту» и чувствую неумолимый бег времени. У меня трое детей, и я очень хочу, чтобы они не были «Иванами, родства не помнящими». Поэтому мне важно, чтобы не только мои дети, но и все молодые люди общались со своими бабушками и дедушками, заботились о них и перенимали их опыт», — рассказывает организатор.

Фестиваль "Декада серебряного возраста" будет не единственным в этом году. Второй пройдет с 29 октября по 7 ноября 2024 года, в рамках месячника пожилого человека.

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