«50 лет — еще молодость». Зачем алтайские пенсионеры оставляют огороды и едут на первый «серебряный» фестиваль

Жизнь только начинается
Проект призван открыть новые возможности для людей «серебряного возраста». Например, найти новое хобби и познакомиться с интересными людьми. Мужчинам и женщинам старшего поколения предложили провести 10 дней вдали от города в санатории «Сосновый бор» (село Зудилово) за доступную цену. На заявку откликнулись почти 100 человек из разных городов и сел Алтайского края.
График более чем насыщенный. С утра гости фестиваля отправляются на оздоровительные процедуры или укрепляющую зарядку. После обеда для них подготовлены встречи со специалистами из разных сфер: от здравоохранения и психологии до моды и стиля. Каждый день посвящен конкретной теме: здоровью, космонавтике, истории, садоводству или финансам. А вечером жители санатория отправляют на дискотеку или вечерний променад.
«Мы живем в самую лучшую эпоху человечества, когда научно-технический прогресс изменил образ нашей жизни, качество и ее продолжительность в лучшую сторону. И возрастные рамки резко сдвинулись вперед, — размышляет спикер фестиваля, политик Владислав Вакаев. - Если у Пушкина «крепкому старику» Карамзину было всего 30 лет, то сегодня этот возраст в разы выше. Современные специалисты предлагают такую характеристику: первые 25 лет жизни — это детство, с 25 до 50 лет — молодость, а с 50 до 75 лет — зрелость, самая активная фаза жизни».
Сами участники фестиваля — живое тому подтверждение. Татьяна Курятникова уже 20 лет руководит возрастной спортивной группой в Белоярске, в которую входит 18 человек. Вместе они занимаются лечебной физкультурой, устраивают велопробеги и ходят в походы. А в ближайшее время готовятся к сдаче ГТО в своей возрастной категории.
«Разве можно взять и не сделать?»
Такой формат отдыха реализуют впервые в здравницах Алтайского края. Но в других городах подобный фестиваль проходи уже не первый год. Самый известный — «Декада зрелого возраста» в Сочи, которой в 2024 году исполняется 10 лет. О том, чтобы создать похожую программу на Алтае, не раз говорила руководитель алтайской туристической компании «Пятница» Елена Красулина.
«Я выступала на сочинском фестивале в качестве спикера и рассказывала слушателям об Алтае: что наш регион может предложить в плане выздоровления, природы и развлечений. И я видела, насколько люди, отдыхающие здесь, счастливы, что на них обратили внимание. Здесь они могут общаться друг с другом и интересными людьми, делиться улыбками и добрыми словами», — вспоминает она.
Вернувшись из Сочи, Елена твердо решила организовать похожую декаду на Алтае — ведь такая перезагрузка нужна всем: «К сожалению, наши пенсионеры не могут отправиться в Сочи за новыми впечатлениями. Тогда пусть фестиваль приедет к ним». Заручившись поддержкой Алтайской региональной ассоциации туризма, туристическая компания «Пятница» начала разрабатывать проект.
«Решающим толчком стала моя мама. Она тоже отправилась на «Декаду зрелого возраста» в прошлом году, хотя сама — далеко не «тусовщица», — рассказывает Елена. — Тогда я наказала ей: обязательно посети все возможные мероприятия, а после расскажи, как тебе фестиваль. И вернувшись после отдыха, мама призналась: «Если ты, дочь, будешь делать такое же, то я приеду». Разве можно после этого взять и не сделать?»
По изначальной задумке «Декада серебряного возраста» должна была пройти в Белокурихе. Но обстоятельства оказались против организаторов, и ее пришлось перенести. Так фестиваль переехал в село Зудилово, вблизи Барнаула. Он пройдет с 9 по 19 апреля.
Иван родства помнящий
Отличительная черта фестиваля — общение между разными поколениями. Участникам помогают юные волонтеры, которые еще даже не окончили университет. Елена Красулина уверена, что это поможет и пенсионерам почувствовать себя моложе, и молодым людям изменить свое отношение к старшим.
«Я сама уже скоро приближусь к «серебряному возрасту» и чувствую неумолимый бег времени. У меня трое детей, и я очень хочу, чтобы они не были «Иванами, родства не помнящими». Поэтому мне важно, чтобы не только мои дети, но и все молодые люди общались со своими бабушками и дедушками, заботились о них и перенимали их опыт», — рассказывает организатор.
Фестиваль "Декада серебряного возраста" будет не единственным в этом году. Второй пройдет с 29 октября по 7 ноября 2024 года, в рамках месячника пожилого человека.
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