25 лет назад началась первая чеченская война: главное

В 1990 году в Чечне задумались о создании независимой республики. Сепаратистов возглавил генерал-майор Джохар Дудаев, пишет histrf.ru. Осенью 1991 года с оружием в руках они захватили телецентр, Верховный Совет и Дом радио.
Произошел государственный переворот. Этой же осенью в республике прошли парламентские и президентские выборы.
В период с 1991 по 1994 годы Чечня фактически стала независимой от России: у нее появились свои органы власти, своя государственная символика.
В 1994 году администрация Ельцина решила навести конституционный порядок в Чечне. После ввода российских войск там началась война.
Первая чеченская война растянулась почти на 2 года и унесла тысячи жизней с обеих сторон, пишет kavkazr.com. Точное количество жертв до сих пор неизвестно.
В ходе войны Джохара Дудаева убили, а власть принял Аслан Масхадов. 31 августа 1996 года стороны подписали соглашение о перемирии.
Российские войска полностью вышли из Чечни, а решение о статусе республики отложили до 31 декабря 2001 года.