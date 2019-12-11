25 лет назад началась первая чеченская война: главное

11 декабря 1994 года федеральные войска вошли на территорию Чечни. Официально эта кампания называлась «операцией по восстановлению конституционного порядка». Главное об этой войне — в коротком материале altapress.ru.

В 1990 году в Чечне задумались о создании независимой республики. Сепаратистов возглавил генерал-майор Джохар Дудаев, пишет histrf.ru. Осенью 1991 года с оружием в руках они захватили телецентр, Верховный Совет и Дом радио.

Произошел государственный переворот. Этой же осенью в республике прошли парламентские и президентские выборы.

Война в Чечне. МАММ / МДФ , russiainphoto.

В период с 1991 по 1994 годы Чечня фактически стала независимой от России: у нее появились свои органы власти, своя государственная символика.

В 1994 году администрация Ельцина решила навести конституционный порядок в Чечне. После ввода российских войск там началась война.

Война в Чечне. МАММ / МДФ , russiainphoto.

Первая чеченская война растянулась почти на 2 года и унесла тысячи жизней с обеих сторон, пишет kavkazr.com. Точное количество жертв до сих пор неизвестно.

В ходе войны Джохара Дудаева убили, а власть принял Аслан Масхадов. 31 августа 1996 года стороны подписали соглашение о перемирии.

Российские войска полностью вышли из Чечни, а решение о статусе республики отложили до 31 декабря 2001 года.