20 лет трагедии 11 сентября. Что нужно знать о крупнейшем теракте в истории

20 лет назад террористы захватили американские пассажирские лайнеры и протаранили ими Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Он состоял из двух небоскребов.
Первый самолет врезался в Северную башню в 08:46 по местному времени, второй столкнулся с Южной в 09:03.
Сооружения охватил пожар. Разрушения перекрыли входы и выходы. Через пару часов одинаковые, как капли воды, здания полностью рухнули.
Известно, что в одном из самолетов пассажиры оказали сопротивление захватчикам. В результате, лайнер упал в штате Пенсильвания в 10:03 утра. Есть версия, что он должен был протаранить Пентагон в Вашингтоне.
Теракт унес жизни более 2,9 тыс. человек, в том числе скончались угонщики, 246 пассажиров и членов экипажа.
Самая маленькая жертва — 2-летняя Кристин Ли Хэнсон, летевшая с родителями. Самый взрослый — 82-летний Роберт Норсон, он с женой тоже находился в самолете.
Известно, что во время обрушения пострадавшие прыгали из окон торгового центра.
Всего на момент произошедшего в здании было около 17,5 тыс. человек.
Терактом руководила организация исламистских экстремистов «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в России) во главе с саудовцем Усама бен Ладеном.
Террористы обвиняли США и их союзников в разжигании исламских конфликтов.
После теракта Соединенные Штаты по инициативе президента Джорджа Буша-младшего вторглись в Афганистан, чтобы уничтожить «Аль-Каиду».