20 лет трагедии 11 сентября. Что нужно знать о крупнейшем теракте в истории

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Что произошло 11 сентября 2001-го?

20 лет назад террористы захватили американские пассажирские лайнеры и протаранили ими Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Он состоял из двух небоскребов.

Первый самолет врезался в Северную башню в 08:46 по местному времени, второй столкнулся с Южной в 09:03.

Сооружения охватил пожар. Разрушения перекрыли входы и выходы. Через пару часов одинаковые, как капли воды, здания полностью рухнули.