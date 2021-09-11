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Жизнь

20 лет трагедии 11 сентября. Что нужно знать о крупнейшем теракте в истории

  1. Что произошло 11 сентября 2001-го?
  2. Что было с самолетами?
  3. Сколько человек погибли из-за обрушения?
  4. Кто организовал акцию?
  5. Как отреагировали США?

11 сентября исполняется 20 лет со дня теракта в Нью-Йорке и обрушения гигантских башен-близнецов. Altapress.ru вспоминает, с чего начался вторник 2001 года, навсегда вошедший в мировую историю, и сколько жизней унесло страшное событие.

1
Что произошло 11 сентября 2001-го?

20 лет назад террористы захватили американские пассажирские лайнеры и протаранили ими Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Он состоял из двух небоскребов.

Первый самолет врезался в Северную башню в 08:46 по местному времени, второй столкнулся с Южной в 09:03.

Сооружения охватил пожар. Разрушения перекрыли входы и выходы. Через пару часов одинаковые, как капли воды, здания полностью рухнули.

Башни-близнецы в Нью-Йорке.
Башни-близнецы в Нью-Йорке.
wikipedia.org
2
Что было с самолетами?

Известно, что в одном из самолетов пассажиры оказали сопротивление захватчикам. В результате, лайнер упал в штате Пенсильвания в 10:03 утра. Есть версия, что он должен был протаранить Пентагон в Вашингтоне.

3
Сколько человек погибли из-за обрушения?

Теракт унес жизни более 2,9 тыс. человек, в том числе скончались угонщики, 246 пассажиров и членов экипажа.

Самая маленькая жертва — 2-летняя Кристин Ли Хэнсон, летевшая с родителями. Самый взрослый — 82-летний Роберт Норсон, он с женой тоже находился в самолете.

Башни-близнецы в Нью-Йорке.
Башни-близнецы в Нью-Йорке.
wikipedia.org

Известно, что во время обрушения пострадавшие прыгали из окон торгового центра.

Всего на момент произошедшего в здании было около 17,5 тыс. человек.

4
Кто организовал акцию?

Терактом руководила организация исламистских экстремистов «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в России) во главе с саудовцем Усама бен Ладеном.

Башни-близнецы в Нью-Йорке.
Башни-близнецы в Нью-Йорке.
wikipedia.org

Террористы обвиняли США и их союзников в разжигании исламских конфликтов.

5
Как отреагировали США?

После теракта Соединенные Штаты по инициативе президента Джорджа Буша-младшего вторглись в Афганистан, чтобы уничтожить «Аль-Каиду».

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