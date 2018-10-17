40 лет великих побед: Барнаульский пивоваренный завод отмечает юбилей

Всегда идти впереди непросто. Потеряешь хватку — и все, место займут другие. Раньше первыми были компании просто потому, что они большие. Сейчас все поменялось. Появляются новые игроки. Они покупают хорошее оборудование и рвутся в бой. Секретов не осталось. Езди на выставки, изучай опыт коллег, развивай технологию — дело только в деньгах. И считать себя лидером, основываясь только на объемах производства, сейчас уже нереально.

Но вот быть лидером по качеству продукции — да. Самое большое достижение в пивоваренной отрасли — постоянство вкуса. Если ты его добился и продукт вкусный, хороший, добротный, то он постоянно должен быть таким. Но это чрезвычайно тяжело. Мы имеем дело, например, с дрожжами — живыми организмами. Сегодня они себя ведут так, завтра этак. Какой-то малейший сбой, скачок температуры, и качество пострадает. Подобных моментов много.

Все пивзаводы имеют свой отличительный вкус. Наша задача — выдавать круглосуточно высокое качество. Всю технологическую цепочку необходимо постоянно контролировать. Есть еще один момент. Ни на одну секунду мы не можем даже подумать, чтобы за счет снижения себестоимости любого напитка (квас, вода, пиво) выиграть у своего потребителя. Мы должны варить так, как это делалось 200−300 лет назад. И не думать о замене одного сырья другим, дешевым.

Мы строили бизнес в очень разных экономических реалиях. В советское время, кстати, было очень интересно работать. Победы были гораздо значимее, чем сейчас. Выбить новое оборудование считалось великим достижением. А сейчас есть деньги — иди покупай. Не надо иметь связи в Госплане, чтобы выделили квоты. Человеческое общение стоило дороже, нежели сейчас.

В лихие 90-е тоже было интересно. Тогда жизнь постоянно сравнивалась с попыткой заскочить в уходящий поезд. Не успел — хлоп, уже нолик прибавили. Инфляция постоянная, бешеные кредиты. Можно было за день заработать столько, сколько за год не зарабатывал. И так же быстро все потерять. Бодрящее время!

В 2000-е и далее стало приятно работать в плане созидания. Мы делали реконструкцию завода, перестраивали цеха, вводили технологии. Ты видишь, что каждый день что-то меняется. И ощущаешь чувство удовлетворения у всех людей, причастных к процессу. Это приятно. Чувство созидания! Твое имя будут помнить. Важно и то, что основополагающие вещи, которые мы сделали на заводе, прослужат лет пятьдесят.

Российскую и мировую экономику постоянно потрясают кризисы. Не скажу, что нам безразличен рост курсов валют или падение покупательской способности населения. Конечно, ощущаем эффект. Например, мы поставили варочный порядок, установили новый фильтр-чан. Созидательно? Да. Но мы же взяли кредиты на три года в евро, а он вырос. При этом покупатель хочет, чтобы наша продукция никогда не повышалась в цене… Вот для этого, кстати, 90-е и были нужны. Чтобы закалиться. И сейчас мировые кризисы дают нам только энергию для роста!

Результатом закалки являются и идеи, которые генерируются на предприятии. В свое время БПЗ придумал прекрасную коммерческую идею — развитие сети «Заправка», а затем выход в сегмент закусочных с проектом «Вобла». Невооруженным глазом видна успешность этих проектов. Прибыль от их деятельности не такая большая, но это прекрасная форма для продвижения продукции. Кроме этого, благодаря «Заправке» и «Вобле» мы контролируем качество продукта, который доходит до конечного потребителя. Важно, что покупатель получит хорошие напитки и вернется еще.

Законодательство в области алкогольной продукции постоянно становится сложнее, закручиваются гайки. С одной стороны, идея правильная. Развилось столько маленьких пивзаводов, что можно сбиться со счета. Но тот же ЕГАИС в нашей отрасли, который пока не затрагивает интересы покупателя, но коснулся нас как предприятия, сдерживает производство. Если раньше я мог загружать машину прямо с линии, то теперь мне приходится сначала разлить всю партию, поставить на склад, заявить в ЕГАИС, а потом только развозить. Вот, к примеру, идет производство сразу пяти сортов. Один разливаю, везу на склад, делаю заявку в ЕГАИС, получаю по регламенту в течение 10 минут от системы ответ. Потом эту процедуру повторяю с другим сортом, с третьим… В итоге почти час уходит только на бюрократию. А раньше вся машина загружалась за 15 минут. Мы можем произвести и отгрузить продукции больше, чем нам дает система. Лишний усиленный контроль за пивоваренной промышленностью очень сдерживает предприятие.

И это не все. Уменьшение пластиковой тары подается как борьба за экологию и против чрезмерного употребления. Но вот простой пример. Человек хочет купить 2 литра. Но такая тара запрещена. Приходится покупать 1,5 литра и еще литр. В итоге — 2,5 литра. Это история про употребление. А вот про экологию: масса выброшенной ПЭТ-тары увеличилось. 42 грамма — преформа для двухлитровой бутылки, 38 граммов — полторашка, 22 — для литровой. Раньше бы в мусор пошли только 42 грамма, а теперь 38+22=60. И две крышки вместо одной. А в масштабах страны это сотни миллионов килограммов.

В Великобритании, Чехии, Германии принципиально все по-другому. Они не считают пиво алкогольным напитком в прямом смысле этого слова. Они гордятся пивоваренной продукцией. Пивовар — это герой. И нам так нужно. Мы хорошо видим, как работают наши коллеги за границей, так как находимся с ними в партнерских отношениях. Что-то в России совсем не производится или производится не в том объеме. Допустим, хмель. Мы его покупаем в Германии, иногда берем американский: все зависит от конкретного урожая. Или кизельгур, который идет для фильтрации пива. Его производят фактически три страны: Армения, Германия и Китай. Оборудование на БПЗ тоже в основном иностранное. Есть из Чехии, Германии, Италии, Австрии, Швейцарии, есть из Китая. Мы всегда выбираем по соотношению цены и качества. У нас работают станки из Китая, которые стоят дороже немецких, но лучше по качеству.

Что такое производство пива? Холод, солод и совесть пивовара. А управление работой предприятия — это уже более масштабный процесс. На сегодняшний день мы ничего не выбрасываем. Отходы солода мы сушим на новом оборудовании в котельной, в специальном цеху. Потом прессуем, превращаем в гранулы и продаем сельхозпроизводителям. Там много остаточных витаминов, которые необходимы коровам для увеличения надоев. Также собираем картон, полиэтилен. Сейчас нет мусора, есть сырье, которое можно реализовать для дальнейшей переработки.

В любой перспективе вижу наш завод безоговорочным лидером. Мы сегодня создаем базу, которая в будущем позволит оставаться лидерами в нашем регионе, хоть через год, хоть через десять. Но приходится стараться. Ведь работа пивоваренного завода сопоставима с ездой на велосипеде. Пока ты крутишь педали, ты едешь. Если перестал, проедешь чуть-чуть по инерции и упадешь. А падения нам не нужны.

Андрей Солодилов: