25 лет Яндексу. Кто его придумал, как он расшифровывается и причем здесь искусственный интеллект. Разбор от Altapress

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Кто придумал красно-белый логотип?

Первый логотип появился еще до анонса самой поисковой системы — в 1996 году.

С 1997 года все логотипы Яндекса рисует студия Артемия Лебедева. С тех пор было выпущено четыре варианта.

Начиная с третьего название поиска стали писать кириллицей вместо «Яndex».