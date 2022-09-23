25 лет Яндексу. Кто его придумал, как он расшифровывается и причем здесь искусственный интеллект. Разбор от Altapress

Известную в будущем корпорацию придумал предприниматель и программист Аркадий Волож в 1989 году.
Он основал фирму CompTek, что продавала персональные компьютеры и занималась автоматизацией рабочих мест.
Эта компания и придумала создать программу, которая бы искала информацию на жестком диске компьютера.
Название системы придумал его создатель и директор компании Илья Сегалович.
Слово «Yandex» — аббревиатура. Она означает Yet another indexer (с англ. — «еще один индексатор»).
Затем Аркадий Волож заменил «Ya» на «Я» с целью подчеркнуть российское происхождение бренда. И появился привычный всем Яndex.
Первый логотип появился еще до анонса самой поисковой системы — в 1996 году.
С 1997 года все логотипы Яндекса рисует студия Артемия Лебедева. С тех пор было выпущено четыре варианта.
Начиная с третьего название поиска стали писать кириллицей вместо «Яndex».
Система контекстной рекламы «Яндекс.Директ» появилась одна из первых — в 2001 году.
Сам «Яндекс.Бразуер» появился только в 2012 году.
«Яндекс.Дзен» стал доступен пользователям в 2016 году.
«Яндекс.Плюс» — в 2018 году.
Разработка Алисы началась в конце 2016 года, когда на рынке была доступна ее конкурентка Siri от Apple. Ее придумал журналист и бывший руководитель группы маркетинга компании Владимир Гуриев.
Голос Алисе подарила актриса дубляжа Татьяна Шитова, озвучившая большинство героинь Скарлетт Йоханссон.
Для семей, где есть другие Алисы, голосовой помощнице добавили опциональную активацию по команде «Слушай, Яндекс».
С 2009 года Яндекс развивал закрытый проект Матрикснет — уникального патентованного алгоритма построения моделей машинного обучения, использующий одну из оригинальных схем градиентного бустинга.
На ее основе была представлена библиотека CatBoost в июле 2017 года.
В мае 2018 года Яндекс представил собственную искусственную нейронную сеть DeepHD, способную повышать качество видеозаписей.
На 20 лет Яндекс выложил на своем YouTube-канале такое видео: