14 летальных случаев произошло в алтайских ковидных госпиталях за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 223 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 308 пациентов, умерло 14 человек, сообщили 3 декабря в оперативном штабе.

Количество тяжелобольных пациентов продолжает сокращаться. По последним данным, в тяжелом состоянии находятся 546 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ 138 пациентов.

На лечении с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией в больницах 2 348 человек и 1280 с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

Еще 390 человек без симптомов лечатся дома и 404 долечивают дома вирусную пневмонию.

1 727 свободных коек находятся в резерве.

Коронавирус. Медицина. Анализы. CC0

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 26 800 человек. Выздоровели всего 23 248. Умерло 1 152 человека.

Новые случаи