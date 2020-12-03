14 летальных случаев произошло в алтайских ковидных госпиталях за сутки

Количество тяжелобольных пациентов продолжает сокращаться. По последним данным, в тяжелом состоянии находятся 546 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ 138 пациентов.
На лечении с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией в больницах 2 348 человек и 1280 с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
Еще 390 человек без симптомов лечатся дома и 404 долечивают дома вирусную пневмонию.
1 727 свободных коек находятся в резерве.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 26 800 человек. Выздоровели всего 23 248. Умерло 1 152 человека.
Новые случаи
- Барнаул — 65,
- Рубцовск — 28,
- Заринск — 14,
- Новоалтайск — 9,
- Алейск, Волчихинский, Кулундинский, Топчихинский районы — по 7 заболевших,
- Бийск, Бийский, Локтевский районы — по 6 заболевших,
- Михайловский, Троицкий, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
- Залесовский район -4,
- Новичихинский, Рубцовский районы — по 3 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Алейский, Егорьевский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Курьинский, Мамонтовский, Панкрушихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Угловский район — по 2 заболевших,
- Славгород, Бурлинский, Немецкий национальный, Павловский, Советский, Солонешенский, Табунский, Тогульский, Усть-Калманский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.