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Жизнь

14 летальных случаев произошло в алтайских ковидных госпиталях за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 223 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 308 пациентов, умерло 14 человек, сообщили 3 декабря в оперативном штабе.

Медицина. Коронавирус.
Медицина. Коронавирус.
Антон Федотов / altairegion22.ru

Количество тяжелобольных пациентов продолжает сокращаться. По последним данным, в тяжелом состоянии находятся 546 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ 138 пациентов.

На лечении с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией в больницах 2 348 человек и 1280 с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

Еще 390 человек без симптомов лечатся дома и 404 долечивают дома вирусную пневмонию.

1 727 свободных коек находятся в резерве.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 26 800 человек. Выздоровели всего 23 248. Умерло 1 152 человека.

Новые случаи

  • Барнаул — 65,
  • Рубцовск — 28,
  • Заринск — 14,
  • Новоалтайск — 9,
  • Алейск, Волчихинский, Кулундинский, Топчихинский районы — по 7 заболевших,
  • Бийск, Бийский, Локтевский районы — по 6 заболевших,
  • Михайловский, Троицкий, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
  • Залесовский район -4,
  • Новичихинский, Рубцовский районы — по 3 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Алейский, Егорьевский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Курьинский, Мамонтовский, Панкрушихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Угловский район — по 2 заболевших,
  • Славгород, Бурлинский, Немецкий национальный, Павловский, Советский, Солонешенский, Табунский, Тогульский, Усть-Калманский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
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