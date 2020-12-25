13 летальных случаев произошло в ковидных госпиталях Алтая за сутки

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 217 новых случаев COVID-19, сообщили 25 декабря в оперштабе. 13 человек скончалось.

436 пациентов ковидных госпиталей находятся в тяжелом состоянии, из них 134 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в госпиталях 2 178 человек с COVID-19 и 1 079 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

97 человек находятся на амбулаторном наблюдении и лечении дома и 780 пациентов долечивают в домашних условиях вирусную пневмонию.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 31 627 человек Выздоровели всего 27 906 (+205 за сутки) человек. Умерло 1454 человека.

Новые случаи