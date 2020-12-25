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Жизнь

13 летальных случаев произошло в ковидных госпиталях Алтая за сутки

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 217 новых случаев COVID-19, сообщили 25 декабря в оперштабе. 13 человек скончалось.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
CC0

436 пациентов ковидных госпиталей находятся в тяжелом состоянии, из них 134 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в госпиталях 2 178 человек с COVID-19 и 1 079 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

97 человек находятся на амбулаторном наблюдении и лечении дома и 780 пациентов долечивают в домашних условиях вирусную пневмонию.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 31 627 человек Выздоровели всего 27 906 (+205 за сутки) человек. Умерло 1454 человека.

Новые случаи

  • Барнаул — 63,
  • Рубцовск — 20,
  • Бийск — 17,
  • Локтевский, Первомайский районы — по 6 заболевших,
  • Благовещенский, Бурлинский, Мамонтовский, Тальменский, Тюменцевский районы — по 5 заболевших,
  • Заринский, Калманский, Немецкий национальный, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
  • Новоалтайск, Славгород, Алейский, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Косихинский, Рубцовский, Табунский, Угловский районы — по 3 заболевших,
  • Каменский, Ключевский, Кулундинский, Павловский, Родинский, Тогульский, Топчихинский, Третьяковский районы — по 2 заболевших,
  • Баевский, Залесовский, Краснощековский, Новичихинский, Романовский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.
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