13 летальных случаев произошло в ковидных госпиталях Алтая за сутки

436 пациентов ковидных госпиталей находятся в тяжелом состоянии, из них 134 подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего в госпиталях 2 178 человек с COVID-19 и 1 079 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
97 человек находятся на амбулаторном наблюдении и лечении дома и 780 пациентов долечивают в домашних условиях вирусную пневмонию.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 31 627 человек Выздоровели всего 27 906 (+205 за сутки) человек. Умерло 1454 человека.
Новые случаи
- Барнаул — 63,
- Рубцовск — 20,
- Бийск — 17,
- Локтевский, Первомайский районы — по 6 заболевших,
- Благовещенский, Бурлинский, Мамонтовский, Тальменский, Тюменцевский районы — по 5 заболевших,
- Заринский, Калманский, Немецкий национальный, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
- Новоалтайск, Славгород, Алейский, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Косихинский, Рубцовский, Табунский, Угловский районы — по 3 заболевших,
- Каменский, Ключевский, Кулундинский, Павловский, Родинский, Тогульский, Топчихинский, Третьяковский районы — по 2 заболевших,
- Баевский, Залесовский, Краснощековский, Новичихинский, Романовский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.