Летающая прибыль. Как одухотворенный экономист из Зудилова продает бабочек и зарабатывает на быт

Бабочки не только варварски грызут капусту на дачах. Многие их виды могут стать подарком на праздник. Быстро ли окупается бизнес на хрупких крылатых созданиях и что означает заклинание «бабочкарий», altapress.ru рассказала бизнесвумен Анастасия Неупокоева.

На рынке необычного предпринимательства конкуренции нет от слова совсем. По данным 2Gis, на Барнаул, Новоалтайск и ближайшие районы Анастасия — единственный «поставщик» живого торжественного атрибута.

Девушка, как и ее разноцветные бабочки, — яркая. Летящей походкой она передвигается по придомовому участку в селе Зудилово. По ветру, будто крылья, развевается ее длинный белый жилет. В глазах нашей собеседницы неземной блеск, она говорит: «Бабочки для меня не просто товар. Они — как дети».

Анастасия заводит нас в беседку, где стоит круглый деревянный стол. На нем — много цветов и стеклянный графин с домашним лимонадом, из которого любознательно выглядывают кусочки сахара. «Мама» насекомых разливает напиток по бокалам и с бойкой улыбкой выдает: «За знакомство!»

Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева.

Покой Неупокоевой только снится. Она одновременно работает экономистом в крупной компании, занимается флористикой и торгует пестрыми насекомыми. «Устаю, — говорит. — А что поделать?»

Анастасия Неупокоева,

продавец бабочек:

Я ведущий экономист. Совмещать работу на должности и работу на себя очень тяжело: времени ни на что не хватает. Я не раз пыталась уйти, но руководство пока не отпускает. Хотя мне полегче трудиться на удаленке — тогда получается выкроить больше времени на любимые занятия.

«Творчество , срочно!»

С 2019-го Настя (так, добродушно и по-свойски она себя называет) особенно плотно занимается творчеством.

— Что делаете?

— Продаю букетики, цветочки и ша-а-арики — ласково проговаривает она. — Вот добавила бабочек.

— А как вы пришли к творчеству? Вас утомили бесконечные цифры?

— Не то слово. Захотелось чего-нибудь нового, интересного, свежего. Начала с фруктовых букетов. Позже открыла магазин и добавила в его ассортимент шары, комнатные растения. Но из-за ковида пришлось закрыться.

Под магазинчик Неупокоева арендовала помещение. Только вот, отмечает, почти сразу поняла: людям удобнее совершать покупки, лежа на диване, через интернет. Так, чтобы заказ привезли на место. Добавляет: «Когда меня просят, мол, „Насть, привези“, я и выручки получаю больше».

Заморские гости

«Летучее» предпринимательство затейница из села Зудилово впервые попробовала к 8 марта 2021 года. Тогда неожиданно для нее самой раскупили абсолютно всех бабочек.

В руки нашей знакомой нежные создания попадают из Филиппин и Коста-Рики. По словам собеседницы, до пандемии можно было организовать поставки куколок и из Африки.

Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева.

До России ценный груз добирается от поставщика меньше, чем за неделю.

«Хобби кормит на все «сто»

— К реалиям. Бабочки — это прибыльно?

— Да. Рентабельность — 500%.

Анастасия показывает на пальцах: «Самый большой доход я получаю, когда продаю столько куколок, сколько купила. Но, если реализую меньше насекомых, ничего страшного не произойдет. Дело в том, что в стоимость, помимо платы за услугу, вложены все риски».

Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева.

Творческая бизнес-леди закупает куколок по 210−300 рублей, а реализует их по цене от 600 до нескольких тысяч рублей. Признается: бабочек у нее разбирают неплохо: «Получается очень выгодно».

Ориентировочные цены на тропических бабочек ( их виды периодически меняются и дополняются) Данаида Хризипп с размахом крыльев 7−9 см — 600 руб.; Калиго Атрей с размахом крыльев 14−18 см — 1,7 тыс. руб.; Павлиноглазка Атлас с размахом крыльев свыше 25 см — 2 тыс. руб.; Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева. Партенос Сильвия с размахом крыльев 7−9 см — 800 руб.; Гиполимнас Болина с размахом крыльев 6−8 см — 600 руб.; Цетозия Библис c размахом крыльев 6−8 см — 600 руб. Уточним, что стоимость куколок начинается от 300 рублей.

В букет или для салюта

Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева.

Розничным покупателям Анастасия предлагает:

— бабочек в коробке (как правило, прозрачной). Насекомые выпархивают наружу при снятии крышки. Такие живые сюрпризы дополняют лентами и открытками;

— бабочек на букете (композицию тоже специально упаковывают);

Коробка для бабочек. Ирина Пергаева. Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева. Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева.

— салюты из бабочек. Девушка подчеркивает: «Это новое веяние в праздничной моде. Мы берем большой бокс, запускаем в него крылатых и кладем лепестки роз. Эффект получается очень интересный: своим шелестом лепестки заставляют насекомых вылететь. Да и «кусочки» цветов, которые быстро вытряхивают из коробки, создают ощущение, будто милых букашек еще больше». Иногда, улыбается, на свадьбах молодожены перепродают существ — как куски торта. Этакий безобидный выкуп.

Цифра Стоимость салюта из бабочек — от 2 тыс. рублей.

Пока монополист

В продаже бабочек Анастасия, рассказывает, ни с кем не соревнуется и не соперничает. Все потому, что на Алтае подобный бизнес — единичный.

Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева.

Анастасия Неупокоева,

продавец бабочек:

Честно, я не знаю о конкурентах ничего. Есть подозрение, что многие из них ушли с рынка до моего прихода. Как только я опубликовала объявления о продаже насекомых, мне стали звонить из Новосибирска, Кемерова, Бийска. Скорее всего, в соседних городах с крылатыми тоже напряг.

По почте и колесами

Анастасия, ее муж (читайте: партнер по хобби и бизнесу) и, конечно, сами бабочки работают на доставку. Их куколок, отмечает девушка, можно заказать в любой уголок страны (желательно туда, где потеплее): «Хоть в Новоалтайск, хоть в Москву».

Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева.

В районы рядом пара развозит насекомых на машине.

В «неближний свет» коконы (только коконы, вылупившиеся бабочки почтой не летают) отправляют курьерской службой. Предварительно создания тщательно упаковывают в плотный пенопластовый бокс. В защитную коробку их не скидывают «кучкой», а аккуратно накладывают, чередуя с толстыми слоями ваты.

Всю эту конструкцию прячут в серебристую термостойкую сумку — актуальнее всего она зимой: в этот сезон холода могут безжалостно заморозить невылупившихся букашек, и они не раскроются.

Термостойкая сумка для бабочек. Ирина Пергаева. Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева.

В жару бабочки, наоборот, могут выкуклиться в пути и не доехать живыми. В замкнутом пространстве они не расправят крылья.

«Могут и не вылупиться»

— А привозные насекомые долго живут?

— Вот с этого и начинаются риски, — говорит «бабочница».

Куколка бабочки. Ирина Пергаева.

Назвать точную продолжительность жизни питомца с тонкой натурой нельзя. Он может прожить 1−2 дня, неделю, в редких случаях — месяц. А может и вовсе не переродиться из своего чудаковатого одеяния, похожего на пожелтевший лист ясеня.

Анастасия Неупокоева,

продавец бабочек:

Вопрос «Сколько живет бабочка?» — хит. Только ответить на него трудно. Насекомое родилось сегодня, а завтра может онеметь — погибнуть. Поэтому, если вы дарите его ребенку, эти естественные моменты надо объяснять и проговаривать. Чтобы никто не расстроился. Насекомые не бьются в конвульсиях, не истекают кровью. Просто замирают. Это нормально.

Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева.

— Еще одна угроза — скачки температур. Они вредно сказываются на здоровье экзотических летунов, — вздыхает собеседница.

Оптимальная температура для бабочки — +25…+30 градусов. Если столбик опустится до +20, то она будет по-прежнему спокойна и бодра, до +15 — впадет в сонное состояние. А вот при падении температуры ниже +12 ломкий заморский житель может перестать летать и даже погибнуть.

Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева.

Не стоит забывать и о влажности воздуха — лучше, если она колеблется около 70% (Анастасия Неупокоева поддерживает примерно 60% летом. А зимой правдами и неправдами борется с запредельно низкой 25-процентной влажностью, господствующей в ее селе).

Как ухаживать за мотыльками? Проветривайте помещение реже. Исключите сквозняки и резкие перепады температур;

Завешивайте окна тюлевыми занавесками — дома ваш любимец может биться о стекла и повреждать крылья; Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева. Не закрывайте окна плотными занавесками. Свет должен проникать в комнату: он нужен питомцу для активной жизнедеятельности;

Оградите бабочку от люстры с открытым плафоном. Этот предмет интерьера, как говорится, «всех впускает и никого не выпускает».

Домик с комфортом

Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева.

Продавец уверяет: для разведения тропических бабочек необязательно покупать дорогое оборудование. Достаточно потратиться на просторный прозрачный контейнер и проделать в нем отверстия — для доступа кислорода. Ближе к крышке эксперт рекомендует прикрепить несколько перекладин. На них вешают куколок.

В импровизированный инкубатор помещают термометр — чтобы четко контролировать перепады температур и обеспечивать насекомым комфортную среду.

На дне контейнера должна быть влага (часто это гидрогель). А вот допускать прямого попадания воды на насекомых нельзя. Дабы уберечь их от падения в «лужу» после вылупления, в коробке также натягивают небольшой самодельный батут (сетку или ткань).

Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева. Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева. Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева.

Родившись, дитя природы остается в контейнере еще 2 часа и сушит крылья.

Упорные и жизнелюбивые

Нам удалось подержать Настиных бабочек в руках и подглядеть, какими они становятся, когда увядают. С возрастом, неделя за неделей, крылышки истираются, обламываются. Некогда быстрое насекомое становится вялым, но все равно пытается выжить. И… летает.

Гигантского желто-черного Троидеса наши корреспонденты ловили по всему селу в прямом смысле. Он взмахнул своим поврежденным летательным аппаратом и едва не усвистал навстречу свободе.

Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева. Тропическая бабочка. Ирина Пергаева. Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева.

Бабочкарий. Новое познавательное развлечение

В последние месяцы в TikTok и Instagram мелькают ролики о бабочкариях. Произносится название с трудом — язык буквально запинается о зубы. При этом, услышанное один раз, слово уже нелегко выбросить из головы.

Стандартный бабочкарий — это круглая или прямоугольная капсула, в которой кокон хранится, пока не раскроется. Внутри нее создается парниковый эффект, почти как в теплице.

Бабочкарии (их еще называют фермами, инсектариями) придуманы для любителей природы и увлеченных наблюдателей. Сквозь «домик» для коконов видно, как насекомое меняется и появляется на свет.

На забавных «приспособлениях» Анастасия зарабатывает, как и на куколках.

Не на продажу, для себя, она может изготовить их и сама.

Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева.

Анастасия Неупокоева,

продавец бабочек:

Бывают форс-мажоры, когда приходится делать инсектарий из подручных средств. Однажды я ехала 4 суток в поезде и смастерила его из пятилитровой бутылки. Чтобы куколки спокойно вылупились.

Цены на фермы для бабочек Пластиковые С 3 куколками — 2 тыс. рублей; С 5 куколками — 3 тыс. рублей; С 10 куколками — 5 тыс. рублей. Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева. Стеклянные С 3 куколками — 3 тыс. рублей; С 5 куколками — 4 тыс. рублей; С 10 куколками — 6 тыс. рублей.

Что еще приносит доход «бабочковому дилеру»?

Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева.

Кроме куколок и проворных крылатых созданий, Анастасия продает засушенных бабочек в рамках. Коллекционные «картинки» она оформляет и самостоятельно, в качестве хобби. Кроме того, к покупке доступны насекомые в прозрачных кубах.

Цены на крылатых в стекле Астероте и Каллитея в стеклянном кубе — 2,8 тыс. рублей; Бабочка Троидес в кубе — 1,8 тыс. рублей; Агриас в стеклянном кубе — 2,3 тыс. рублей; Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева. Актиас артемис в рамке — от 1,6 тыс. рублей; Калиго в рамке — 1,8 тыс. рублей; Лоепа мегакоре — 1,8 тыс. рублей.

Бесплатная помощь

Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева. Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева.

Извлечь выгоду Неупокоева стремится не из всех услуг. Начинающим заводчикам экзотических букашек она безвозмездно предоставляет полиграфию: буклеты, визитки. В них можно внести контактные номера и рассказать об услугах.

Экзотические насекомые действительно удивляют людей?

Анастасия Неупокоева,

продавец бабочек:

Бабочки нравятся мне и моей семье. К рождению каждой — будь она первая или сотая — мы относимся одинаково трепетно. С нашей стороны нет потребительского отношения, мы не бегаем из стороны в сторону с криками: «Это просто товар и его надо срочно продать!»

Хозяйка бизнеса (который еще и хобби) делится: она пошла учиться свадебному делу и поехала на пикник, чтобы познакомится с одногруппницами. Под конец посиделок организатор свадеб и педагог Марина Корсакова спросила: «Кто чем занимается, девочки?» Неупокоева смеется: «Тогда я сходу, не задумываясь, сказала: «Выращиваю бабочек!» После этого Анастасии посыпались вопросы: как так? В чем вообще суть бизнеса? Она ответила: «Это же фауна и она нравится и взрослым, и детям. За маленькими живчиками очень интересно наблюдать. Ими восторгаются».

Нестандартному делу удивилась и Корсакова. Поинтересовалась: «З-а-ч-е-м?» Неожиданно через пару дней она позвонила узнать: «А есть бабочки в наличии?»

В заначке у хранительницы «крылатиков» была большая и, как она объясняет, «довольно дорогая» Калиго Атрей. Редкая, необычная, та, чьего рождения ждали с нетерпением — «До того момента этот вид я не видела вживую ни разу».

Эксклюзивный товар Неупокоева продала своей заинтересовавшейся преподавательнице. Она, в свою очередь, вручила его дочери на окончание первого класса.

Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева.

Когда экзотическая красотка (или красавец) вылупилась, ее обладатели почувствовали «бабочек в животе». Детский восторг нахлынул и на ребенка, и на маму, которую продажа бабочек сначала немного обескуражила. Покупатели искренне удивились расцветке насекомого и размаху его крыльев.

Ресторан для крылатых

Анастасия рассказала нам, как правильно кормить бабочек.

Вот небольшая инструкция: Смешайте воду с небольшим количеством сахара или меда в пропорции 1:10 ( чтобы ланч получился сытным , достаточно 0,5−1 чайной ложки сладкого лакомства); Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева. Чтобы питомцу было удобнее пировать , получившееся блюдо перелейте в неглубокое блюдце или маленький стаканчик;

получившееся блюдо перелейте в неглубокое блюдце или маленький стаканчик; Возьмите бабочку ( помните: к крыльям прикасаться нельзя , брать нужно за туловище у головы) и посадите ее как можно ближе к наполненной посуде;

помните: к крыльям прикасаться нельзя брать нужно за туловище у головы) и посадите ее как можно ближе к наполненной посуде; Тонкой палочкой ( например , апельсиновой — которую используют для маникюра , или зубочисткой) расправьте пестрому симметричному другу хоботок; Анастасия Неупокоева из Зудилова продает тропических бабочек. Ирина Пергаева. Готово! Если смышленое насекомое присосалось к вашему кулинарному творению, — значит , оно ест. Остается только пожелать «Приятного аппетита!» Когда бабочка закончит обед , она расправит крылья и полетит. Кстати, залипательный прием пищи мы сняли на видео.

Летучих зверьков угощают вкусностями1−3 раза в день. Одна кормежка длится от 20 секунд до 30 минут.

Отметим, что некоторые крылатые (например, Златоглазка Библис, Сильвия Тигровая, Голубой Морфо и Калиго Атрей) питаются мякотью переспевших фруктов. Удивительный факт: они не прочь выпить вина или чего покрепче. Но этой пагубной страстью бабочкам лучше не злоупотреблять.