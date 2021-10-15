Летающая прибыль. Как одухотворенный экономист из Зудилова продает бабочек и зарабатывает на быт

На рынке необычного предпринимательства конкуренции нет от слова совсем. По данным 2Gis, на Барнаул, Новоалтайск и ближайшие районы Анастасия — единственный «поставщик» живого торжественного атрибута.
Девушка, как и ее разноцветные бабочки, — яркая. Летящей походкой она передвигается по придомовому участку в селе Зудилово. По ветру, будто крылья, развевается ее длинный белый жилет. В глазах нашей собеседницы неземной блеск, она говорит: «Бабочки для меня не просто товар. Они — как дети».
Анастасия заводит нас в беседку, где стоит круглый деревянный стол. На нем — много цветов и стеклянный графин с домашним лимонадом, из которого любознательно выглядывают кусочки сахара. «Мама» насекомых разливает напиток по бокалам и с бойкой улыбкой выдает: «За знакомство!»
Покой Неупокоевой только снится. Она одновременно работает экономистом в крупной компании, занимается флористикой и торгует пестрыми насекомыми. «Устаю, — говорит. — А что поделать?»
Анастасия Неупокоева,
продавец бабочек:
Я ведущий экономист. Совмещать работу на должности и работу на себя очень тяжело: времени ни на что не хватает. Я не раз пыталась уйти, но руководство пока не отпускает. Хотя мне полегче трудиться на удаленке — тогда получается выкроить больше времени на любимые занятия.
«Творчество, срочно!»
С 2019-го Настя (так, добродушно и по-свойски она себя называет) особенно плотно занимается творчеством.
— Что делаете?
— Продаю букетики, цветочки и ша-а-арики — ласково проговаривает она. — Вот добавила бабочек.
— А как вы пришли к творчеству? Вас утомили бесконечные цифры?
— Не то слово. Захотелось чего-нибудь нового, интересного, свежего. Начала с фруктовых букетов. Позже открыла магазин и добавила в его ассортимент шары, комнатные растения. Но из-за ковида пришлось закрыться.
Под магазинчик Неупокоева арендовала помещение. Только вот, отмечает, почти сразу поняла: людям удобнее совершать покупки, лежа на диване, через интернет. Так, чтобы заказ привезли на место. Добавляет: «Когда меня просят, мол, „Насть, привези“, я и выручки получаю больше».
Заморские гости
«Летучее» предпринимательство затейница из села Зудилово впервые попробовала к 8 марта 2021 года. Тогда неожиданно для нее самой раскупили абсолютно всех бабочек.
В руки нашей знакомой нежные создания попадают из Филиппин и Коста-Рики. По словам собеседницы, до пандемии можно было организовать поставки куколок и из Африки.
До России ценный груз добирается от поставщика меньше, чем за неделю.
«Хобби кормит на все «сто»
— К реалиям. Бабочки — это прибыльно?
— Да. Рентабельность — 500%.
Анастасия показывает на пальцах: «Самый большой доход я получаю, когда продаю столько куколок, сколько купила. Но, если реализую меньше насекомых, ничего страшного не произойдет. Дело в том, что в стоимость, помимо платы за услугу, вложены все риски».
Творческая бизнес-леди закупает куколок по 210−300 рублей, а реализует их по цене от 600 до нескольких тысяч рублей. Признается: бабочек у нее разбирают неплохо: «Получается очень выгодно».
Ориентировочные цены на тропических бабочек (их виды периодически меняются и дополняются)
Данаида Хризипп с размахом крыльев 7−9 см — 600 руб.;
Калиго Атрей с размахом крыльев 14−18 см — 1,7 тыс. руб.;
Павлиноглазка Атлас с размахом крыльев свыше 25 см — 2 тыс. руб.;
Партенос Сильвия с размахом крыльев 7−9 см — 800 руб.;
Гиполимнас Болина с размахом крыльев 6−8 см — 600 руб.;
Цетозия Библис c размахом крыльев 6−8 см — 600 руб.
Уточним, что стоимость куколок начинается от 300 рублей.
В букет или для салюта
Розничным покупателям Анастасия предлагает:
— бабочек в коробке (как правило, прозрачной). Насекомые выпархивают наружу при снятии крышки. Такие живые сюрпризы дополняют лентами и открытками;
— бабочек на букете (композицию тоже специально упаковывают);
— салюты из бабочек. Девушка подчеркивает: «Это новое веяние в праздничной моде. Мы берем большой бокс, запускаем в него крылатых и кладем лепестки роз. Эффект получается очень интересный: своим шелестом лепестки заставляют насекомых вылететь. Да и «кусочки» цветов, которые быстро вытряхивают из коробки, создают ощущение, будто милых букашек еще больше». Иногда, улыбается, на свадьбах молодожены перепродают существ — как куски торта. Этакий безобидный выкуп.
Цифра
Стоимость салюта из бабочек — от 2 тыс. рублей.
Пока монополист
В продаже бабочек Анастасия, рассказывает, ни с кем не соревнуется и не соперничает. Все потому, что на Алтае подобный бизнес — единичный.
Анастасия Неупокоева,
продавец бабочек:
Честно, я не знаю о конкурентах ничего. Есть подозрение, что многие из них ушли с рынка до моего прихода. Как только я опубликовала объявления о продаже насекомых, мне стали звонить из Новосибирска, Кемерова, Бийска. Скорее всего, в соседних городах с крылатыми тоже напряг.
По почте и колесами
Анастасия, ее муж (читайте: партнер по хобби и бизнесу) и, конечно, сами бабочки работают на доставку. Их куколок, отмечает девушка, можно заказать в любой уголок страны (желательно туда, где потеплее): «Хоть в Новоалтайск, хоть в Москву».
В районы рядом пара развозит насекомых на машине.
В «неближний свет» коконы (только коконы, вылупившиеся бабочки почтой не летают) отправляют курьерской службой. Предварительно создания тщательно упаковывают в плотный пенопластовый бокс. В защитную коробку их не скидывают «кучкой», а аккуратно накладывают, чередуя с толстыми слоями ваты.
Всю эту конструкцию прячут в серебристую термостойкую сумку — актуальнее всего она зимой: в этот сезон холода могут безжалостно заморозить невылупившихся букашек, и они не раскроются.
В жару бабочки, наоборот, могут выкуклиться в пути и не доехать живыми. В замкнутом пространстве они не расправят крылья.
«Могут и не вылупиться»
— А привозные насекомые долго живут?
— Вот с этого и начинаются риски, — говорит «бабочница».
Назвать точную продолжительность жизни питомца с тонкой натурой нельзя. Он может прожить 1−2 дня, неделю, в редких случаях — месяц. А может и вовсе не переродиться из своего чудаковатого одеяния, похожего на пожелтевший лист ясеня.
Анастасия Неупокоева,
продавец бабочек:
Вопрос «Сколько живет бабочка?» — хит. Только ответить на него трудно. Насекомое родилось сегодня, а завтра может онеметь — погибнуть. Поэтому, если вы дарите его ребенку, эти естественные моменты надо объяснять и проговаривать. Чтобы никто не расстроился. Насекомые не бьются в конвульсиях, не истекают кровью. Просто замирают. Это нормально.
— Еще одна угроза — скачки температур. Они вредно сказываются на здоровье экзотических летунов, — вздыхает собеседница.
Оптимальная температура для бабочки — +25…+30 градусов. Если столбик опустится до +20, то она будет по-прежнему спокойна и бодра, до +15 — впадет в сонное состояние. А вот при падении температуры ниже +12 ломкий заморский житель может перестать летать и даже погибнуть.
Не стоит забывать и о влажности воздуха — лучше, если она колеблется около 70% (Анастасия Неупокоева поддерживает примерно 60% летом. А зимой правдами и неправдами борется с запредельно низкой 25-процентной влажностью, господствующей в ее селе).
Как ухаживать за мотыльками?
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Проветривайте помещение реже. Исключите сквозняки и резкие перепады температур;
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Завешивайте окна тюлевыми занавесками — дома ваш любимец может биться о стекла и повреждать крылья;
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Не закрывайте окна плотными занавесками. Свет должен проникать в комнату: он нужен питомцу для активной жизнедеятельности;
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Оградите бабочку от люстры с открытым плафоном. Этот предмет интерьера, как говорится, «всех впускает и никого не выпускает».
Домик с комфортом
Продавец уверяет: для разведения тропических бабочек необязательно покупать дорогое оборудование. Достаточно потратиться на просторный прозрачный контейнер и проделать в нем отверстия — для доступа кислорода. Ближе к крышке эксперт рекомендует прикрепить несколько перекладин. На них вешают куколок.
В импровизированный инкубатор помещают термометр — чтобы четко контролировать перепады температур и обеспечивать насекомым комфортную среду.
На дне контейнера должна быть влага (часто это гидрогель). А вот допускать прямого попадания воды на насекомых нельзя. Дабы уберечь их от падения в «лужу» после вылупления, в коробке также натягивают небольшой самодельный батут (сетку или ткань).
Родившись, дитя природы остается в контейнере еще 2 часа и сушит крылья.
Упорные и жизнелюбивые
Нам удалось подержать Настиных бабочек в руках и подглядеть, какими они становятся, когда увядают. С возрастом, неделя за неделей, крылышки истираются, обламываются. Некогда быстрое насекомое становится вялым, но все равно пытается выжить. И… летает.
Гигантского желто-черного Троидеса наши корреспонденты ловили по всему селу в прямом смысле. Он взмахнул своим поврежденным летательным аппаратом и едва не усвистал навстречу свободе.
Бабочкарий. Новое познавательное развлечение
В последние месяцы в TikTok и Instagram мелькают ролики о бабочкариях. Произносится название с трудом — язык буквально запинается о зубы. При этом, услышанное один раз, слово уже нелегко выбросить из головы.
Стандартный бабочкарий — это круглая или прямоугольная капсула, в которой кокон хранится, пока не раскроется. Внутри нее создается парниковый эффект, почти как в теплице.
Бабочкарии (их еще называют фермами, инсектариями) придуманы для любителей природы и увлеченных наблюдателей. Сквозь «домик» для коконов видно, как насекомое меняется и появляется на свет.
На забавных «приспособлениях» Анастасия зарабатывает, как и на куколках.
Не на продажу, для себя, она может изготовить их и сама.
Анастасия Неупокоева,
продавец бабочек:
Бывают форс-мажоры, когда приходится делать инсектарий из подручных средств. Однажды я ехала 4 суток в поезде и смастерила его из пятилитровой бутылки. Чтобы куколки спокойно вылупились.
Цены на фермы для бабочек
Пластиковые
С 3 куколками — 2 тыс. рублей;
С 5 куколками — 3 тыс. рублей;
С 10 куколками — 5 тыс. рублей.
Стеклянные
С 3 куколками — 3 тыс. рублей;
С 5 куколками — 4 тыс. рублей;
С 10 куколками — 6 тыс. рублей.
Что еще приносит доход «бабочковому дилеру»?
Кроме куколок и проворных крылатых созданий, Анастасия продает засушенных бабочек в рамках. Коллекционные «картинки» она оформляет и самостоятельно, в качестве хобби. Кроме того, к покупке доступны насекомые в прозрачных кубах.
Цены на крылатых в стекле
Астероте и Каллитея в стеклянном кубе — 2,8 тыс. рублей;
Бабочка Троидес в кубе — 1,8 тыс. рублей;
Агриас в стеклянном кубе — 2,3 тыс. рублей;
Актиас артемис в рамке — от 1,6 тыс. рублей;
Калиго в рамке — 1,8 тыс. рублей;
Лоепа мегакоре — 1,8 тыс. рублей.
Бесплатная помощь
Извлечь выгоду Неупокоева стремится не из всех услуг. Начинающим заводчикам экзотических букашек она безвозмездно предоставляет полиграфию: буклеты, визитки. В них можно внести контактные номера и рассказать об услугах.
Экзотические насекомые действительно удивляют людей?
Анастасия Неупокоева,
продавец бабочек:
Бабочки нравятся мне и моей семье. К рождению каждой — будь она первая или сотая — мы относимся одинаково трепетно. С нашей стороны нет потребительского отношения, мы не бегаем из стороны в сторону с криками: «Это просто товар и его надо срочно продать!»
Хозяйка бизнеса (который еще и хобби) делится: она пошла учиться свадебному делу и поехала на пикник, чтобы познакомится с одногруппницами. Под конец посиделок организатор свадеб и педагог Марина Корсакова спросила: «Кто чем занимается, девочки?» Неупокоева смеется: «Тогда я сходу, не задумываясь, сказала: «Выращиваю бабочек!» После этого Анастасии посыпались вопросы: как так? В чем вообще суть бизнеса? Она ответила: «Это же фауна и она нравится и взрослым, и детям. За маленькими живчиками очень интересно наблюдать. Ими восторгаются».
Нестандартному делу удивилась и Корсакова. Поинтересовалась: «З-а-ч-е-м?» Неожиданно через пару дней она позвонила узнать: «А есть бабочки в наличии?»
В заначке у хранительницы «крылатиков» была большая и, как она объясняет, «довольно дорогая» Калиго Атрей. Редкая, необычная, та, чьего рождения ждали с нетерпением — «До того момента этот вид я не видела вживую ни разу».
Эксклюзивный товар Неупокоева продала своей заинтересовавшейся преподавательнице. Она, в свою очередь, вручила его дочери на окончание первого класса.
Когда экзотическая красотка (или красавец) вылупилась, ее обладатели почувствовали «бабочек в животе». Детский восторг нахлынул и на ребенка, и на маму, которую продажа бабочек сначала немного обескуражила. Покупатели искренне удивились расцветке насекомого и размаху его крыльев.
Ресторан для крылатых
Анастасия рассказала нам, как правильно кормить бабочек.
Вот небольшая инструкция:
- Смешайте воду с небольшим количеством сахара или меда в пропорции 1:10 (чтобы ланч получился сытным, достаточно 0,5−1 чайной ложки сладкого лакомства);
- Чтобы питомцу было удобнее пировать, получившееся блюдо перелейте в неглубокое блюдце или маленький стаканчик;
- Возьмите бабочку (помните: к крыльям прикасаться нельзя, брать нужно за туловище у головы) и посадите ее как можно ближе к наполненной посуде;
- Тонкой палочкой (например, апельсиновой — которую используют для маникюра, или зубочисткой) расправьте пестрому симметричному другу хоботок;
- Готово! Если смышленое насекомое присосалось к вашему кулинарному творению, — значит, оно ест. Остается только пожелать «Приятного аппетита!» Когда бабочка закончит обед, она расправит крылья и полетит.
Кстати, залипательный прием пищи мы сняли на видео.
Летучих зверьков угощают вкусностями1−3 раза в день. Одна кормежка длится от 20 секунд до 30 минут.
Отметим, что некоторые крылатые (например, Златоглазка Библис, Сильвия Тигровая, Голубой Морфо и Калиго Атрей) питаются мякотью переспевших фруктов. Удивительный факт: они не прочь выпить вина или чего покрепче. Но этой пагубной страстью бабочкам лучше не злоупотреблять.