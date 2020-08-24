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Алтайское поле
Жизнь

Летают, питаются нектаром. Эксперты рассказали, почему устрашающее видео мотыльков на Алтае уже не актуально

На минувших выходных социальные сети всколыхнуло видео полчища лугового мотылька, оккупировавшего райцентр Кулунда в Алтайском крае. Люди опасаются, что такое нашествие может уничтожить посевы и огороды. «Это ужас», — заявил автор видео. Эксперты призывают не паниковать.

Бабочка лугового мотылька.
Бабочка лугового мотылька.
С00

В «Россельхозцентре» по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что выложенное в Сеть видео, скорее всего, было снято минимум пару недель назад и уже не актуально.

Специалисты ведомства утверждают: численность насекомого в регионе идет на спад. Личинки потихоньку уходят на зимовку в грунт.

Если у бабочек и будет еще одно поколение, то осенью оно уже будет не опасно. Сами бабочки вреда не представляют — они только летают и питаются нектаром.

Где замечен мотылек

В нынешнем году луговой мотылек распространился повсеместно в Алтайском крае, затронув не только степную зону, но и предгорье, и районы вблизи Заринска.

Уничтожить вредителя поможет только обработка растений ядохимикатами.

Инфографика: луговой мотылек.
Инфографика: луговой мотылек.
Смоляк Евгений

После пика луговой мотылек может проявлять низкую активность в течение нескольких сезонов подряд.

Ученые связывают этот ход событий с циклом солнечной активности — численность бабочек лугового мотылька стремительно повышается по прошествии 2−3 лет с момента пика активности Солнца.

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