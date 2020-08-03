Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 августа 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Летим на отдых. В барнаульском аэропорту открывают рейсы в Анталью и Белокуриху

Новые рейсы к местам отдыха — в Анталью и Белокуриху — открываются в барнаульском аэропорту, сообщает пресс-служба главной воздушной гавани Алтайского края.

В барнаульском аэропорту.
В барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» открывает новое туристическое направление Барнаул — Белокуриха. Рейс будет осуществляться с 10 августа каждые понедельник, среду и пятницу на ВС Ан-28.

Вылет из Барнаула в 13:30. Прилет в Белокуриху в 14:15.

Авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind) запускает рейс в Анталью с 4 августа на Boeing 737−800. Вылеты будут производиться с 05:00 4,9,18,23 августа; 1,6,15,20,25,29 сентября; 4,13,18,27 октября, а также 2,11,16 мая 2021 года.

Авиакомпания Azur Air также запустит рейс Барнаул — Анталья. Запланированы вылеты по средам и субботам с 5 августа по 2 января, кроме 29 августа и 7 октября. Рейс будет осуществляться Boeing 757−200 с 05:25.

Барнаульцы смогут добраться прямым рейсом до Турции всего за 4 часа.

Также барнаульский аэропорт возобновляет рейсы в Томск по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Барнаула в 16:10. Прилет в Томск в 17:50.

Подробную информацию о стоимости авиабилетов и наличии мест можно узнать по телефону (3852) 543−100, 350−353.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость