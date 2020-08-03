Летим на отдых. В барнаульском аэропорту открывают рейсы в Анталью и Белокуриху

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» открывает новое туристическое направление Барнаул — Белокуриха. Рейс будет осуществляться с 10 августа каждые понедельник, среду и пятницу на ВС Ан-28.
Вылет из Барнаула в 13:30. Прилет в Белокуриху в 14:15.
Авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind) запускает рейс в Анталью с 4 августа на Boeing 737−800. Вылеты будут производиться с 05:00 4,9,18,23 августа; 1,6,15,20,25,29 сентября; 4,13,18,27 октября, а также 2,11,16 мая 2021 года.
Авиакомпания Azur Air также запустит рейс Барнаул — Анталья. Запланированы вылеты по средам и субботам с 5 августа по 2 января, кроме 29 августа и 7 октября. Рейс будет осуществляться Boeing 757−200 с 05:25.
Барнаульцы смогут добраться прямым рейсом до Турции всего за 4 часа.
Также барнаульский аэропорт возобновляет рейсы в Томск по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Барнаула в 16:10. Прилет в Томск в 17:50.
Подробную информацию о стоимости авиабилетов и наличии мест можно узнать по телефону (3852) 543−100, 350−353.