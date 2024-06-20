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Жизнь

Летнее солнцестояние — 2024. Что известно о самом длинном дне в году

День летнего солнцестояния — первый день астрономического лета. В это время наступает самый длинный день и самая короткая ночь в год. Что еще известно об этом явлении — в материале altapress.ru.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
СС0

Дата

В 2024 году летнее солнцестояние выпадает на 20 июня. Солнце в эти сутки пробудет над горизонтом наибольший отрезок времени. Например, продолжительность дня в Москве составит 17 часов 33 минуты. А в Барнауле — ровно 17 часов.

Что такое летнее солнцестояние

Это день, когда Солнце достигает северного тропика на широте 23,5 градуса. Другими словами, явление происходит из-за наклона оси вращения Земли к орбите движения Солнца.

Слова «солнцестояние» или «солнцеворот» означают, что небесное тело будто бы застыло и не движется. Высота Солнца над горизонтом в этот день почти не меняется.

Поэтому дата и получила такое название — звезда будто бы «стоит» на небе весь день.

В эзотерике и астрологии

С солнцестоянием связано множество мифов и эзотерических убеждений. Считалось, что люди, которые родились 20 и 21 июня, обладают магическим даром и якобы могут сглазить любого человека. А некоторые были уверены, что никакой опасности родившиеся в эти даты не представляют.

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