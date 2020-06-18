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18 июня 21°C
Жизнь

Летнее солнцестояние: когда наступит самый длинный день в 2020 году

Точные дата и время самого длинного дня в году всегда немного меняются. Рассказываем, на какое число выпадает день летнего солнцестояния в 2020 году и сколько он будет длиться.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
СС0

Когда день летнего солнцестояния в 2020 году?

Обычно этот день выпадает на 21 июня. А в високосный год — 20 июня. В 2020 году данное событие пройдет 21 июня в 13:07 по московском времени. Продолжительность летнего солнцестояния составит 17 часов 33 минуты.

Почему день называют солнцестоянием?

В этот день у обычного наблюдателя складывается впечатление, что Солнце будто застывает на месте и никуда не двигается в течение всего дня. Но это не так. Солнцестояние происходит, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение — 23,4 градуса.

Солнце.
Солнце.
СС0

Нужно ли загадать желание на день солнцестояния?

Считается, что 21 июня — самый удачный день для того, чтобы загадать желание. Дело в том, что именно в этот день от Солнца исходит максимальное количество энергии.

Главное придумать желание, полностью им проникнуться, а после забыть. Если оно искреннее, то обязательно исполнится.

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