Летнее солнцестояние 2022: как провести самый длинный день в году

Расскажем, чем заняться в День солнцестояния, как правильно загадывать желания и на какие приметы обратить внимание.

Как нарядиться в День солнцестояния?

Беспроигрышным вариантом будет одеться в «солнечные цвета»: желтый, оранжевый, красный. Украсить себя можно золотыми серьгами или цепочкой — драгоценный металл символизирует солнце.

Чтобы наряд не показался скучным, можно добавить камней: гранат, янтарь или розовый кварц.

Желтое платье. Девушка CC0

Чем заняться?

Составьте список желаний, помедитируйте. Если вы любите мечтать — делайте это сегодня с двойной силой. Обязательно погуляйте в самую короткую ночь в году, особенно если погода позволяет. Если выходить из дома совсем не хочется, посмотрите фильм. Например, фильм режиссера Ари Астера «Солнцестояние».

Что нельзя делать 21 июня?

Нельзя в день летнего солнцестояния специально поворачиваться к солнцу спиной и тыкать пальцем в светило.

Также старайтесь не поддаваться плохим эмоциям — плакать, кричать, конфликтовать, ссориться или скандалить.

Не надевайте темную одежду — это плохая примета, которая сулит проблемы и неприятности.

Лето. Солнце. Погода. СС0

Приметы на летнее солнцестояние

По народным поверьям, плохая погода в самый длинный день года намекает на неурожай. В древности, даже если солнце просто скрывалось за тучами, люди считали, что ничего хорошего лето не принесет. К счастью, нам это не грозит: температура сегодня доходит до 26 градусов, а тучи не спешат закрывать светило.

Еще одна хорошая примета — встретить рассвет в день солнцестояния. Это должно дать силы и здоровье на весь год и уберечь от невзгод.

А если вы родились в День летнего солнцестояния, — поздравляем! Вы находитесь под защитой Солнца и невзгоды вам не страшны.

Загадайте желание

Редакция altapress.ru советует загадать желание. Напишите его на листке бумаги, прочитайте вслух и сожгите. Сделать это следует как можно скорее.