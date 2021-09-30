96-летней «бездомной» участнице ВОВ помогают несколько ведомств в Барнауле

Минсоцзащиты Алтайского края прокомментировало телесюжет в эфире « Вести-Алтай » про оставшуюся без жилья участницу Великой Отечественной войны.

Ранее сообщили, что в Барнауле проживает 96-летняя ветеран Анна Попова, которая во время войны дошла до Берлина, а сейчас из-за мошенников осталась без маленькой комнатки в бараке.

В минсоцзащите рассказали, что женщина — инвалид 2 группы, в июне 2021 года переехала в Алтайский край из Волгоградской области, сейчас проживает вместе с семьей внука в Барнауле.

«С момента переезда ветеран находится на учете управления социальной защиты населения по Барнаулу. Специалисты соцзащиты помогли оформить и оперативно назначили Анне Степановне все полагающиеся меры социальной поддержки. С июля находится на социальном обслуживании барнаульского комплексного центра. За ней ухаживает социальный работник. За это время сотруднику центра удалось расположить к себе ветерана и наладить с ней доброжелательные отношения», — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас министерство совместно с краевой прокуратурой изучает все правовые аспекты жилищного вопроса ветерана.

«При положительном судебном решении она будет обеспечена субсидией на приобретение жилья в регионе», — заверили в ведомстве.

Кроме того, Анну Степановну могут временно разместить в доме-интернате — в отдельной комнате, в комфортных условиях, с круглосуточным уходом и медицинским обслуживанием.