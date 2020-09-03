70-летний писатель покорил самую высокую алтайскую горную вершину

Свое обещание писатель и путешественник выполнил 20 августа, рассказал Камиль Зиганшин агентству «Башинформ». Высота Белухи — 4509 метров.

" Гора Белуха находится на Алтае — географическом центре Евразийского континента. Она равноудалена от Северного Ледовитого, Индийского и Тихого океанов. В этих местах искали вход в Шамбалу и Беловодье старообрядцы и последователи Рериха. Этот богатый величественными хребтами, порожистыми реками и плодородными долинами горный край считается прародиной многих кочевых народов, в том числе и башкир", — рассказал путешественник.