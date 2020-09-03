70-летний писатель покорил самую высокую алтайскую горную вершину

Свое обещание писатель и путешественник выполнил 20 августа, рассказал Камиль Зиганшин агентству «Башинформ». Высота Белухи — 4509 метров.
" Гора Белуха находится на Алтае — географическом центре Евразийского континента. Она равноудалена от Северного Ледовитого, Индийского и Тихого океанов. В этих местах искали вход в Шамбалу и Беловодье старообрядцы и последователи Рериха. Этот богатый величественными хребтами, порожистыми реками и плодородными долинами горный край считается прародиной многих кочевых народов, в том числе и башкир", — рассказал путешественник.
Кирилл Зиганшин родился 15 марта 1950 года. Живет в Башкирии, пишет, в основном, на русском языке. Лауреат премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Автор повестей о диких животных «Маха или история жизни кунички», «Боцман», «Таежные истории» (на башкирском языке), рассказов «Свора», «Лохматый», романа о староверах «Скитники» (2006 год), «Золото Алдана», повести «Возвращение росомахи», очерков об экспедициях по самым диким местам планеты.
Зиганшин заядлый путешественник.