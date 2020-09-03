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Жизнь

70-летний писатель покорил самую высокую алтайскую горную вершину

Писатель и путешественник Камиль Зиганшин поднялся на Белуху, одну из крупнейших горных вершин России и высшую точку Алтайских гор. Обещание покорить Белуху он дал себе в марте — в день своего 70-летия, сообщает «Башинформ».

Кирилл Зиганшин на Белухе.
Кирилл Зиганшин на Белухе.
Башинформ

Свое обещание писатель и путешественник выполнил 20 августа, рассказал Камиль Зиганшин агентству «Башинформ». Высота Белухи — 4509 метров.

" Гора Белуха находится на Алтае — географическом центре Евразийского континента. Она равноудалена от Северного Ледовитого, Индийского и Тихого океанов. В этих местах искали вход в Шамбалу и Беловодье старообрядцы и последователи Рериха. Этот богатый величественными хребтами, порожистыми реками и плодородными долинами горный край считается прародиной многих кочевых народов, в том числе и башкир", — рассказал путешественник.

Кирилл Зиганшин родился 15 марта 1950 года. Живет в Башкирии, пишет, в основном, на русском языке. Лауреат премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Автор повестей о диких животных «Маха или история жизни кунички», «Боцман», «Таежные истории» (на башкирском языке), рассказов «Свора», «Лохматый», романа о староверах «Скитники» (2006 год), «Золото Алдана», повести «Возвращение росомахи», очерков об экспедициях по самым диким местам планеты.

Зиганшин заядлый путешественник.

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